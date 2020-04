Catalunya ja té registrats més de 87.700 ERTO, que afecten prop de 645.000 treballadors

Catalunya ha registrat més de 87.794 Expedients de Regulació Temporal de l'Ocupació (ERTO) des de l'inici de la pandèmia de covid-19 i ja hi ha 644.963 treballadors que cobraran l'atur temporalment. En les últimes hores, més de 1.200 empreses han presentat un ERTO amb gairebé 9.000 afectats nous, segons les dades del Departament de Treball.

Barcelona continua sent l'epicentre de gran part dels expedients, amb 63.667 ERTO que inclouen 505.248 persones. Les comarques gironines han rebut 10.004 expedients per a 63.099 treballadors. A Lleida n'hi ha 4.899 per a 27.401 persones. El Camp de Tarragona 27.401 empreses han registrat expedients amb 40.660 afectats i a les Terres de l'Ebre el balanç és de 2.141 expedients amb 8.555 persones.

Segons les últimes dades actualitzades aquest dijous, les persones que s'hauran d'acollir a un ERTO a conseqüència de la crisi del Covid-19 ja representen el 18,5% de la població ocupada a finals d'any.

En comparació amb aquest dimecres, a les comarques barcelonines el recompte s'ha enfilat en 944 ERTO i 6.700 treballadors més. A la demarcació de Girona, l'increment en un dia ha sigut de 116 expedients i 965 persones. En la mateixa línia, Lleida ha registrat un augment en les últimes hores de 69 expedients i 628 afectats.

L'increment en les últimes hores al Camp de Tarragona ha sigut de 60 empreses i 445 treballadors. En comparació amb el dilluns, el recompte s'ha elevat en total de 32 empreses i 117 afectats a les Terres de l'Ebre.

Les dades que proporciona el Govern recullen els expedients presentats per empreses que tenen els centres de treball situats al territori català o les que realitzen el 85% de l'activitat a Catalunya.

Segons xifres del ministeri de Treball, el cost mensual per a l'Estat d'assumir les prestacions dels afectats per ERTO i d'exonerar les cotitzacions socials de les empreses a Catalunya ja arriba als 1.100 milions d'euros.