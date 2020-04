El Consell de Garanties Estatutàries avala el projecte de llei de pressupostos

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) avala el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2020 que havien estat impugnats per Ciutadans (Cs). Segons el dictamen, emès ahir, el projecte dels comptes presentats no vulnera l'Estatut de Catalunya i tampoc la Constitució Espanyola. La formació taronja va presentar un recurs al CGE el 18 de març i el CGE tenia de marge fins al 20 d'abril per resoldre'l.

Cs va demanar un dictamen a l'òrgan sobre l'adequació dels comptes catalans al·legant que la propagació de la Covid-19 faria variar la previsió d'ingressos i que no es compliria el principi d'estabilitat pressupostària recollit a l'article 135 de la Constitució. Un cop resolt el recurs, ja poden anar al Parlament.

El president del Govern, Quim Torra, havia reclamat celeritat als membres del CGE, que han teletreballat per emetre aquest dictamen, perquè es puguin aprovar els comptes al Parlament.