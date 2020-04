La Fiscalia demana 9 anys de presó per a dos detinguts pels disturbis postsentència

La Fiscalia demana 9 anys de presó i multes de 7.200 euros per a dos detinguts a Girona pels disturbis durant les protestes contra la sentència de l'1-O. La Generalitat, que fa d'acusació, sol·licita 3 anys i mig. Els acusen de desordres públics, atemptat a agents de l'autoritat, danys i lesions lleus.

Segons els escrits d'acusació, els joves van participar en les protestes de la matinada del 17 d'octubre del 2019 a prop de la plaça Sant Pere i van llançar pedres contra una furgoneta dels Mossos. L'acusació pública sol·licita l'expulsió dels dos joves un cop complertes dues terceres parts de la pena. El grup de suport als encausats sosté que les acusacions han «sobredimensionat» els fets per demanar penes «elevadíssimes i injustificades».

Són les primeres acusacions que es coneixen pels aldarulls que hi va haver l'octubre a la ciutat de Girona en el marc de les protestes contra la sentència del Tribunal Suprem que va condemnar els líders independentistes. I són, precisament, la de dos joves que continuen en presó preventiva.

Els escrits de la Fiscalia i de la Generalitat emmarquen l'acusació en els «diversos actes de protesta» que hi va haver arreu del país a partir del 14 d'octubre, quan es va fer pública la denominada «sentència del procés». La Fiscalia va un pas més enllà i assegura que les mobilitzacions estaven avalades per «diferents organitzacions de seguidors i simpatitzants amb la causa que tenia com a objectiu la proclamació d'una república independent a Catalunya».

La Fiscalia i la Generalitat acusen els dos joves de desordres públics, atemptat a agents de l'autoritat, danys i dos delictes lleus de lesions. La Fiscalia sol·licita una pena de 9 anys de presó i multes per valor de 7.200 euros. La Generalitat, en canvi, demana 3 anys i mig perquè considera que hi ha concurs ideal de delictes. En concepte de responsabilitat civil, el fiscal demana 895,74 euros per les lesions i els danys.