Pimes i autònoms no hauran de presentar ni pagar impostos fins al 20 de maig

La ministra d'Hisenda i portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha anunciat aquest divendres que l'executiu de Pedro Sánchez ampliarà fins el 20 de maig la presentació i el pagament d'impostos per a pimes i autònoms fins el 20 de maig. Montero ha explicat que la mesura s'aprovarà en un dels pròxims Consells de Ministres i que ha de facilitar que les empreses afectades per la interrupció de l'activitat pel coronavirus pugui endarrerir la presentació i liquidació dels impostos un mes.

Així mateix, els autònoms i pimes podran renunciar al sistema de mòduls i tributar pel sistema d'estimació directa i també s'estudien modificacions per als impostos de societats, tot i que Montero no n'ha donat més detalls.

D'altra banda, la portaveu del govern del govern espanyol també comentat que l'executiu continua treballant en la renda mínima, del qual ha dit que és un "projecte molt important i ambiciós", i ha recordat que es tracta una mesura que ja estava prevista abans de la pandèmia i que forma part de l'acord de govern de progrés amb Unides Podem.

Per ara, però, ha dit que només hi ha documents de feina i reunions per "escoltar suggeriments" amb la participació del ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá. "En el moment que ho tinguem dissenyat i l'oportunitat de presentar-ho, així ho farem", ha dit Montero.

Sobre les crítiques de la CEOE aquest dijous, que va qualificar l'ingrés mínim vital de "proposta de partit" i va criticar que no s'hagués convocat els empresaris per negociar-lo, Montero ha rebaixat la tensió assegurant que el govern espanyol manté una "relació fluïda i contínua" amb la patronal espanyola.

A més, ha dit que ha de ser una "peça clau" per als pactes de reconstrucció que està impulsant l'executiu de Sánchez i ha dit que sense els empresaris "no seria possible". En aquest sentit, ha recordat que es va acordar fa uns mesos el Salari Mínim Interprofessionals.