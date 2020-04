La UEA i CCOO demanen una solució per als treballadors de fora de la Conca d'Òdena

Tant la Unió Empresarial de l'Anoia (UEA) com CCOO han lamentat que no hi hagi encara una solució per als treballadors de fora de la Conca d'Òdena .

Ahir, va sortir publicat al BOE el Reial decret 11/2020 que modifica l'anterior i que preveu la baixa per a les persones confinades als municipis de la Conca que treballen fora d'aquest territori en sectors no essencials.

Amb la nova redacció el confinament perimetral es considerarà una situació assimilada a accident de treball. En principi el procediment per demanar la baixa d'aquests treballadors és el mateix que el ja previst pels treballadors essencials i es tramita a través dels ajuntaments on el treballador estigui empadronat.

La UEA celebra que el Govern espanyol hagi reconegut una incapacitat temporal assimilada a una baixa per accident laboral però exigeix solucions per als que treballen dins la zona, fins dilluns confinada, però viuen fora. «Seguim constatant que continuem trobant-nos en una situació d'indefensió i desprotecció molt gran per part de l'administració», assegura en un comunicat, tot exigint «una solució com més aviat millor». L'ampliació del reconeixement de baixa laboral als treballadors confinats afecta unes 10.000 persones a la Conca d'Òdena.

Per la seva banda, CCOO lamenta la manca d'una solució «total i definitiva» per als treballadors afectats pel confinament perimetral de la Conca d'Òdena. Segons va indicar ahir en un comunicat, el reial decret aprovat recull bona part de la reivindicació del sindicat, però no soluciona tota la problemàtica.

En un comunicat, el sindicat assegura que continuarà assessorant totes les persones i estudiant la situació personal de cadascú. A més, afegeix que continuarà exercint pressió i negociant amb el departament de Treball per tal de donar una sortida «satisfactòria» a aquesta situació que encara deixa «en desprotecció i indefensió un nombre rellevant de persones».