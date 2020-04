CCOO i UGT denuncien un «col·lapse» en la tramitació de les baixes dels treballadors de la Conca d'Òdena

Els sindicats CCOO i UGT denuncien que no s'estan tramitant les baixes dels empleats de la Conca d'Òdena que no han pogut sortir a treballar mentre ha durat el confinament perimetral. Revelen que malgrat que dimarts va aprovar-se un Reial Decret que reconeixia el dret d'aquests ciutadans a percebre un subsidi equivalent al de la baixa per accident, "encara no han cobrat res" perquè hi ha un "col·lapse burocràtic". Alhora exigeixen una solució per a les persones que viuen fora d'aquest territori però treballen dins, perquè "estan absolutament desprotegides". L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha demanat al Govern "que es posi les piles" per resoldre aquesta situació i garantir els drets de tots els ciutadans.

Mario Olmedo, responsable d'UGT a l'Anoia, ha lamentat la "lentitud" en la tramitació de les baixes dels treballadors que resideixen en algun dels quatre municipis de la Conca d'Òdena afectats pel confinament perimetral i que el 13 de març van veure's obligats a deixar de treballar.

"Fa quatre dies que es va reconèixer el seu dret a cobrar aquesta prestació amb caràcter retroactiu, va sortir publicat al BOE, però fins ara no s'ha tramitat res", critica Olmedo. Denuncia que hi ha "un col·lapse burocràtic vergonyós" que fa que s'estiguin "vulnerant drets fonamentals".

En aquest mateix sentit s'ha expressat, Jordi Cazorla, secretari d'Organització i Recursos de CCOO de l'Anoia, que ha demanat celeritat perquè "hi ha gent que no arriba a final de mes".

Tots dos dirigents sindicals també han exigit una solució per als empleats que viuen fora de l'àrea confinada, i que no van poder accedir al seu centre de treball durant més de tres setmanes. "És inexplicable que no s'hagi reconegut el seu dret a percebre aquest subsidi", ha considerat Cazorla.

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha assegurat que la tramitació a través del Servei Català de la Salut "no està sent prou àgil" i ha demanat al Govern "que es posi les piles" per resoldre "un conflicte greu que afecta a moltes persones". Alhora, ha reiterat la demanada de protegir els drets laborals de les persones de dins i de fora de l'àrea confinada.

Castells ha explicat que els municipis de la Conca d'Òdena estan treballant per resoldre els problemes econòmics que afecten aquest territori. "No ens podem permetre que també emmalalteixin les empreses i el teixit econòmic", ha indicat.

Ha explicat que els consistoris han impulsat l'Aliança per la Conca, una iniciativa que vol definir les mesures necessàries per reactivar l'activitat i minimitzat tant com sigui possible els efectes d'una futura crisi. Castells defensa que aquesta estratègia ha de comptar amb la implicació de totes les administracions. "Volem liderar la recuperació econòmica des del nostre territori i per això serem ambiciosos en els plantejaments i exigents en les reivindicacions", ha advertit.

D'altra banda, ha anunciat que els ajuntaments d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena han iniciat la campanya 'Conca Comerç', per reconèixer i impulsar el comerç local. L'objectiu és fer un "front conjunt i acompanyar el comerç local i de proximitat davant l'actual crisi provocada per la COVID-19", ha explicat.