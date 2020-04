L'augment dels ERTO s'estabilitza per Setmana Santa amb un miler de nous expedients

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha informat aquest dissabte que fins l'inici de la pandèmia de coronavirus s'han presentat a Catalunya 89.101 expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) que afecten un total de 657.014 treballadors. La xifra implica una estabilització dels ERTO coincidint amb la Pasqua, ja que representa un augment d'un miler d'expedients i d'uns 2.000 treballadors respecte a divendres. Els ERTO per força major representen el 95,30% dels presentats, i afecten el 88,30% dels treballadors en aquesta situació.

Per demarcacions Barcelona continua com la més perjudicada pels ERTO, amb 64.669 expedients i 514.908 afectats. A Girona hi ha 10.111 ERTO que afecten 64.147 persones, mentre que a Lleida són 4.986 expedients que engloben 28.154 treballadors. A Tarragona hi ha registrats 7.162 ERTO per 40.992 persones, mentre que a les Terres de l'Ebre la xifra d'expedients és de 2.173 i els treballadors afectats són 8.883.

Per sectors d'activitat econòmica, el més perjudicat pels ERTO és el dels serveis (73.276 expedients i 473.017 persones afectades), seguit per la indústria (7.103 expedients i 123.420 persones), la construcció (7.016 ERTO i 42.150 afectats), l'agricultura (650 expedients i 3.816 persones afectades) i els sectors sense especificar (1.056 expedients i 14.611 afectats).

Les divisions amb més ERTO són les de serveis de menjar i begudes, amb 18.499 expedients i 106.668 persones afectades; la del comerç al detall amb 11.979 ERTO i 53.222 persones afectades; i el d'altres serveis personals, amb 6.675 expedients i 18.052 afectats.

Les comarques amb més ERTO segueixen sent a l'àrea metropolitana: el Barcelonès (29.220 expedients i 222.770 persones afectades), el Vallès Occidental (9.463 expedients i 83.769 persones afectades) i el Baix Llobregat (8.328 expedients i 88.827 afectats).