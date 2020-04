Les associacions de municipis FMC i ACM consensuen 55 mesures per combatre el coronavirus

La Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) han consensuat un paquet de 55 mesures per combatre el coronavirus des del món local i des de les administracions catalanes i espanyoles. Olga Arnau, presidenta de la FMC i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, assegura que "la principal preocupació" del municipalisme són les persones i, per tant, tots els punts del paquet de mesures "estan enfocats a la millora social i econòmica per sumar des de totes les administracions". "És l'hora d'actuar en comunitat i defensar tots els col·lectius, cal actuar amb rapidesa per superar la crisi sanitària i mirar cap al futur per superar-la proactivament", afirma.

Segons el president de l'ACM i alcalde de Deltebre, Lluís Soler, la covid-19 ha portat a "tres crisis", la sanitària, la social i l'econòmica. Segons remarca, no es volen quedar "només" amb l'atenció de l'emergència, sinó que volen anar "més enllà" per sortir "de la forma més segura, ràpida i resilient" de les tres crisis.



Propostes

En l'àmbit sanitari, el municipalisme català aposta per la prevenció contra la pandèmia (també davant possibles brots futurs) mitjançant els tests massius, el manteniment del confinament i el reforç del sistema sanitari, tant pel que fa a professionals com a pacients.

Pel que fa a la crisi social, proposen l'establiment d'un pla de contingència social que prioritzi i doni recursos i eines pels col·lectius més vulnerables que han patit la pandèmia però prevegi també "la derivada social i laboral del previsible increment d'atur i situacions de precarietat" en l'àmbit familiar, de menors i de dependència, per tal d'anticipar-se.

El decàleg demana reorientar totes les polítiques públiques a l'atenció social i a la generació d'ocupació, estable segura i de qualitat, per no "cronificar" la crisi social després de la sanitària. En aquest sentit destaquen les polítiques d'habitatge social, amb la suspensió dels desnonaments i les ajudes per fer front al pagament de subministraments, hipoteques i lloguers.

En l'àmbit de la crisi econòmica, el municipalisme català reclama la flexibilització de la regla de despesa per tal que les administracions locals puguin utilitzar el seu superàvit per combatre la crisi "amb polítiques expansionistes i anti-cícliques" i la suspensió del pagament dels impostos, taxes i tributs. També demanen la preservació del teixit productiu, pimes, autònoms i llocs de treball per tal "d'accelerar" la sortida de la crisi i la reactivació econòmica.