Les grans operadores col·laboren amb el big data en la lluita contra el coronavirus

Cada 24 hores, Telefónica, Orange i Vodafone ja aporten al Govern espanyol les dades de 42,23 milions d'usuaris, recopilades a partir del posicionament dels seus mòbils, amb la finalitat de contribuir a la presa de decisions contra la Covid-19.

Ho fan a través de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), partint de la base que gairebé tothom té un telèfon mòbil i que quan es desplaça el du a sobre. En funció d'on es localitzin aquests dispositius, es pot determinar la mobilitat de la població, el grau de compliment de les mesures de confinament i analitzar en quins llocs es produeixen més embussos, han informat a Efe fonts del sector.

L'objectiu és que, aplicant la tecnologia big data i utilitzant sempre dades anònimes i agregats, el Govern disposi d'eines per prendre decisions de cara a la lluita contra la Covid-19.

Per a l'anàlisi, es parteixen de certes premisses, com que el mòbil que roman en un mateix lloc a la nit, es troba en la llar del propietari, i que el dispositiu que es desplaça a més de 5 quilòmetres per hora ho fa a través d'algun mitjà de transport. A una velocitat menor, el moviment es produiria a peu.

A petició del Govern, que centralitza totes les actuacions, els tres operadors ja estan aportant les seves dades a l'INE, que disposa de dades dels usuaris d'aquests mòbils des del 16 de març, poc després que es decretés l'estat d'alarma.

Un dels moviments que llancen aquestes dades és per exemple la quantitat de desplaçaments que es van produir des de Madrid a la Sierra Norte quan van començar les mesures de confinament, segons les fonts.

Les dades les aporten les tres operadores de manera gratuïta, segons han assegurat les fonts del sector, a diferència del que va ocórrer el novembre passat quan aquests mateixos operadors van facilitar informació a l'INE per a un estudi de mobilitat per conèixer les pautes de desplaçaments dels espanyols.

Segons consta en la plataforma de contractació del sector públic, en aquells dies l'INE va abonar 163.600 euros a Telefónica; 150.000 a Vodafone i 185.000 euros a Orange. Ja des de l'inici de la crisi, els operadors van oferir les seves dades per la lluita contra aquesta pandèmia, en aquest cas de manera altruista.

A Espanya, la plataforma Movistar té donades d'alta 16,37 milions de línies de mòbils; Orange, 13,44 milions i Vodafone, 12,42 milions.