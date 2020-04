l'escut anticrisi del govern polonès

La pandèmia de la Covid-19 ha provocat una quarantena forçada no només a Espanya, sinó també a Polònia. Tot i que des del dia de la redacció de l'article (2 d'a-bril) el nombre de casos a Polònia és definitivament menor que el d'Espanya (uns 2.700 casos mentre que a Espanya 102.000), els efectes negatius de les accions per aturar la pandèmia són (o seran) similars a ambdós països. Les indústries de serveis com el turisme, el transport, les companyies aèries, la gastronomia, els organitzadors d'esdeveniments massius, els teatres, els cinemes, la indústria de la moda i els centres comercials seran els més afectats. Molts empresaris es fan la pregunta de com sobreviure en aquest moment difícil.

Per ajudar les empreses a sobreviure i a superar la crisi provocada per la pandèmia, el Govern polonès ha aprovat un paquet de mesures anomenat l'Escut Anticrisi, que va entrar en vigor l'1 d'abril del 2020. El seu objectiu principal és protegir els llocs de treball i mantenir la liquiditat financera de les empreses i el valor total de prop del 10% del PIB. El paquet preveu, entre altres mesures:

–Cobertura estatal de les cotitzacions a la seguretat social durant 3 mesos per a les microempreses de fins a 9 empleats i per als treballadors autònoms si estaven actius abans de l'1 de febrer del 2020 i els seus ingressos no eren superiors al 300% del salari mitjà brut previst per a l'any 2020.

–Prestació extraordinària per a autònoms. Les persones amb ingressos inferiors al 50 % del salari mínim rebran una prestació extraordinària del 80% del salari mínim. A aquesta prestació no se li aplicaran impostos.

–Cofinançament dels salaris. Els empresaris que hagin experimentat una caiguda del 15% en la seva facturació com a conseqüència de la Covid-19 rebran una ajuda estatal per cobrir una part dels salaris dels seus treballadors (per import del 50% del salari mínim), així com les contribucions a la Seguretat Social.

–Flexibilització dels horaris de treball. Els empresaris afectats pels efectes de la pandèmia podran reduir el temps de descans ininterromput diari dels treballadors de les 11 hores actuals a les 8 hores (sempre que els treballadors rebin el descans equivalent en les 8 setmanes següents). També podran ampliar el temps de treball diari a 12 hores.

–Prestació per a progenitors. Els progenitors que han de cuidar fills de fins a 8 anys d'edat rebran una prestació assistencial.

–Eliminació de penalitzacions per retards en l'execució de contractes públics. Les empreses que, a causa de la pandèmia del coronavirus, no puguin complir els contractes celebrats amb entitats públiques podran sol·licitar una pròrroga del termini establert sense penalitzacions.

–Ajudes per a la indústria turística. Les empreses del sector turístic tindran 180 dies (en lloc dels 14 com actualment) per retornar els diners als clients en cas de no poder prestar el servei.

–Ampliació de permisos de residència i treball legal per a estrangers. Els estrangers tindran un termini ampliat per presentar sol·licituds de permisos de residència o una pròrroga de visat si cauen durant el període d'emergència o estat d'epidèmia.

Altres solucions cobertes per l'escut anticrisi són:

–Protecció dels consumidors per evitar augments excessius de preus i altres pràctiques injustes;

–Possibilitat de desgravar les donacions realitzades per contrarestar la Covid-19;

–Permetre als comerços acceptar i descarregar mercaderies els diumenges;

–Permetre als municipis renunciar a la recaptació de l'impost sobre béns immobles a les empreses que han sofert pèrdues econòmiques per la Covid-19.

El temps dirà si aquestes solucions resulten suficients.