L'FMI preveu que l'economia espanyola caigui un 8% el 2020 per la crisi pel coronavirus

El Fons Monetari Internacional (FMI) preveu una caiguda del 8% del PIB espanyol el 2020 a causa de la crisi provocada pel covid-19. La nova previsió rebaixa en gairebé 10 punts la del gener, que estimava que l'economia espanyola creixeria un 1,6%. Espanya, que es preveu que també arribi al 20,8% d'atur el 2020, serà així el segon estat europeu més perjudicat a nivell econòmic per la pandèmia, només superat per Itàlia, per a qui l'FMI preveu una caiguda del PIB del 9,1%. Malgrat el descens del PIB per a aquest any, l'organisme preveu que l'economia espanyola es recuperi el 2021 amb un creixement del 4,3%. A nivell mundial, l'FMI preveu una caiguda del PIB del 3% aquest any i un creixement del 5,8% el 2021.

El coronavirus fa caure les principals economies mundials. La previsió de l'FMI apunta que les grans economies tindran un descens del PIB superior al 5%. A l'eurozona, l'organisme preveu que la caiguda del PIB més forta la pateixin Itàlia i Espanya, seguides de França amb una caiguda del PIB del 7,2% i d'Alemanya, amb un descens del PIB del 7%.

L'organisme preveu també una caiguda del PIB del 5,9% dels Estats Units, d'un 5,2% al Japó i d'un 6,5% al Regne Unit, mentre que a la Xina es preveu un creixement de l'1,2% aquest any.



Una caiguda del 3% de l'economia mundial

A nivell global, l'FMI preveu una caiguda del PIB del 3%, una xifra que rebaixa en més de sis punts la previsió del gener, que situava el creixement en el 3,3% aquest any. L'organisme, però, preveu una recuperació de l'economia mundial el 2021, amb un creixement del 5,8%.

En l'informe sobre les previsions econòmiques, l'FMI subratlla que el coronavirus ha generat un "impacte sever" en l'activitat econòmica i admet que encara hi ha una "extrema incertesa" sobre les previsions de creixement econòmic. "Els efectes econòmics depenen de factors que interactuen de maneres que són difícils de predir", remarca l'organisme, que apunta que el" risc" d'una "pitjor sortida" de la crisi "predomina".

Segons l'FMI, la recuperació per al 2021 depèn "críticament" que la pandèmia disminueixi en la segona meitat del 2020 i que es puguin, així, eliminar gradualment les mesures restrictives per frenar-ne l'expansió. "Tal com passa amb la mida de la recessió, hi ha una extrema incertesa sobre la força de la recuperació", subratlla l'informe de previsions de l'organisme.

Per tal d'afavorir la recuperació, l'FMI insta a implementar polítiques fiscals i monetàries orientades, així com mesures per donar suport a empreses i famílies. "Les mesures fiscals s'hauran d'augmentar si l'aturada de l'activitat econòmica persisteix i si el repunt de l'activitat és molt dèbil quan s'aixequin les restriccions", diu l'organisme.