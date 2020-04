El Berguedà celebra la represa però ho fa amb preocupació

L'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà constatava ahir «un augment indiscutible» de l'activitat empresarial a la comarca. Tot i que no va poder xifrar el nombre de treballadors que ahir van abandonar el confinament total per tornar a la feina, el president de l'associació empresarial, Josep Maria Serarols, explicava a Regió7 que durant el dia s'havien fet diverses trucades per copsar la situació i que havien comprovat com l'empresa berguedana havia viscut el retorn a la feina amb un còctel de sensacions contradictòries i amb màxima preocupació.

«Aquesta és una situació estra-nya, hi ha una barreja de ganes de tornar a treballar, facturar i recuperar la normalitat i, d'altra banda,la necessitat obligada de fer-ho amb resignació per la preocupació, la falta d'EPI i l'actuació indecent de l'administració de traspassar la responsabilitat de contagis cap a l'empresari», exposa Serarols.

El president de l'ACEB afirma que empresaris i treballadors estan molt conscienciats amb les mesures de prevenció i protecció que s'han d'adoptar, però que al llarg del dia van anar apareixen noves problemàtiques derivades de les mesures de seguretat, com, per exemple, al sector de la construcció, on tècnics d'obres i treballadors van tenir problemes per mantenir la distància.

Serarols confirmava, a més, que ahir hi havia hagut «algunes empreses berguedanes que per iniciativa pròpia han decidit allargar l'aturada i esperaran a reincorporar-se dilluns».