El Govern central demanarà 13.830 milions per a pensions

El Consell de Ministres va aprovar ahir la concessió d'un préstec de 13.830 milions d'euros a la Tresoreria General de la Seguretat Social per garantir el pagament de les pensions en un moment d'augment de la despesa per les mesures extraordinàries per pal·liar els efectes de la pandèmia del coronavirus.

En un comunicat, el ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions explicava que aquest préstec, similar al d'altres anys, ja estava previst als Pressupostos atès que l'abonament de les pagues extraordinàries de pensions al juny i al novembre suposa un desemborsament d'uns 20.000 milions d'euros que «pot generar tensions de liquiditat al sistema».

Addicionalment, segons el govern aquest any «impactaran sobre els ingressos i despeses de sistema» les mesures extraordinàries relacionades amb la crisi del coronavirus, entre les quals figura la prestació extraordinària per cessament d'activitat per a autònoms, l'exempció del pagament de quotes a la Seguretat Social, l'exoneració de cotitzacions per ERTO per força major o la flexibilitat en els ajornaments.

A això hi cal sumar l'augment de la despesa en prestacions per desocupació, afegeix el ministeri. Amb aquest préstec, com en anys anteriors, «s'assegura el pagament puntual de les pensions», al mateix temps que es permet a la Seguretat Social planificar amb antelació la disposició de recursos per fer front a desemborsaments extraordinaris.

Per altra banda, CaixaBank ha decidit avançar a avui, dimecres, 15 d'abril, el cobrament de la pensió de la Seguretat Social, cinc dies abans de la bestreta feta al març i deu abans de la data en què habitualment es fa efectiva.

Bankinter també anticiparà quatre dies el pagament de pensions als seus clients, concretament al dia 21 d'abril, segons va informar ahir aquesta entitat.

D'altra banda, el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, va explicar que el Govern central està «accelerant al màxim» els tràmits per aprovar un ingrés mínim vital, però va rebutjar de nou la possibilitat d'aprovar una renda pont, com promovia el vicepresident de Drets Socials, Pablo Iglesias. El titular de Seguretat Social, en una entrevista a Antena 3, va negar que hi hagi «enfrontament ni diferents posicions» amb Iglesias i que estigués previst dur al Consell de Ministres d'ahir l'ingrés mínim vital.