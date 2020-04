L'IPC a Catalunya baixa vuit dècimes al març a Catalunya i se situa en el 0%

L'Índex de Preus al Consum (IPC) a Catalunya durant el mes de març va registrar un creixement pla –del 0%-, vuit dècimes menys respecte a la variació del febrer. Segons les dades publicades aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), aquest descens ve impulsat per la caiguda en els preus dels carburants (-2,7%) i de subministraments com l'electricitat o el gasoil (-4,4%). Per altra banda, els sectors on més s'han incrementat els preus durant el mes de març han estat la restauració i l'hostaleria (+2,5%) i l'agroalimentació (+2,4%). Les últimes dades fan que es trenqui una tendència que s'havia mantingut a Catalunya durant més de dos anys: des del juliol de 2016, els preus al territori sempre havien evolucionat a l'alça.

Un dels sectors que també ha impulsat la caiguda dels preus durant el mes de març ha estat la sanitat, on l'IPC ha registrat un descens del 0,1% -l'índex va créixer un 0,3% al febrer-. En paral·lel, el preu de les begudes alcohòliques i el tabac a Catalunya ha baixat tres dècimes (del 0,8% al 0,5%), mentre que la inflació en el vestit i el calçat s'ha reduït en una dècima (de l'1,2% a l'1,1%). Així mateix, les activitats d'oci i cultura s'han encarit un 0,1% al març, una variació que al febrer era de l'1,1%.

Per altra banda, els serveis de telefonia a Catalunya s'han encarit un 0,7% aquest mes de març, una dada que contrasta amb el descens del 0,8% registrat el passat febrer. De la mateixa manera, els preus dins el sector especialitzat en la fabricació de mobles, articles per la llar i manteniment han pujat dues dècimes durant el tercer mes de l'any, fins al 0,8%.

Per demarcacions, els preus durant aquest març han experimentat un creixement del 0,1% a la de Barcelona, set dècimes menys en comparació al febrer. De nou, el preu dels subministraments de l'habitatge i dels carburants han impulsat la caiguda de l'índex, amb variacions negatives del 3,9% i del 2,7%.

A la de Lleida, els preus també han registrat un lleuger creixement del 0,1%, tot i que les xifres contrasten amb la variació de l'1,3% registrada al febrer. Al territori, la caiguda ve marcada pel preu dels subministraments, que al març s'ha rebaixat un 6,2%, més de dos punts per sota la taxa del mes anterior. També destaquen els descensos en el preu dels carburants (-2,2%) i de les begudes alcohòliques i el tabac (-0,2%).

A la de Girona, en canvi, l'IPC ha caigut un 0,2% al març, deixant enrere el creixement del 0,9% del febrer. A Tarragona l'escenari és similar, amb una baixada dels preus del 0,3% (nou dècimes menys en comparació al mes anterior).

Els preus pugen a tan sols quatre comunitats

Al conjunt de l'Estat, l'IPC també ha experimentat una variació del 0% durant el mes de març, set dècimes menys respecte al febrer. En el tercer mes de l'any, tan sols quatre comunitats autònomes han registrat un encariment en els preus. Es tracta del País Basc, les Illes Balears, la Comunitat de Madrid -totes tres amb un creixement del 0,1%- i les Illes Canàries, amb un increment del 0,8%.

Ceuta ha estat el territori dins l'estat espanyol on més ha baixat l'IPC (-0,7%), mentre que comunitats com Galícia, Melilla, la Comunitat Valenciana, Navarra i Astúries han vist com els preus queien un 0,3%.

L'efecte de la covid-19, gairebé imperceptible

L'Institut Nacional d'Estadística reconeix que la declaració de l'estat d'alarma el passat 14 de març genera un problema "sense precedents" a l'hora de calcular l'IPC. Malgrat tot, l'INE recorda que la recollida de dades per elaborar l'índex es produeix durant les tres primeres setmanes de cada mes i, per tant, l'afectació en els càlculs és limitada. "La proporció de preus recollits és un 80%, així que la qualitat de l'IPC del mes de març és similar a l'habitual", assegura l'organisme.