El MWC seguirà a Barcelona fins al 2024 per compensar la cancel·lació d'aquest any

Fira de Barcelona i la GSMA han arribat a un acord per allargar el contracte per celebrar el Mobile World Congress fins al 2024 com a compensació per la cancel·lació de l'edició d'enguany, segons ha avançat l'Ara i ha confirmat l'ACN. El contracte actual expirava el 2023. L'empresa organitzadora del congrés de telefonia mòbil va suspendre l'edició d'aquest any pel risc de coronavirus i a conseqüència de l'allau de cancel·lacions de les empreses participants. El congrés havia de tenir impacte de gairebé 500 milions d'euros en l'economia de Barcelona i hauria generat 14.000 llocs de treball i havia de donar feina a unes 14.100 persones. El MWC de 2021 se celebrarà entre l'1 i el 4 de març.

Els organitzadors del Mobile World Congress van decidir suspendre la trobada a mitjans de febrer pel risc del coronavirus. L'expansió de la covid-19 arreu del món va provocar un degoteig de cancel·lacions d'empreses assistents, com Sony, LG, Vodafone i Facebook. La situació va precipitar una reunió extraordinària dels membres del GSMA on es va decidir cancel·lar la fira.

El conseller delegat de la GSMA, John Hoffman, va atribuir la decisió a una causa de "força major", tot i que a Catalunya no hi havia cap cas de coronavirus. De fet, el Govern, l'Ajuntament de Barcelona, el de L'Hospitalet i la delegació de l'executiu espanyol a Catalunya van destacar que no hi havia motius d'alerta sanitària per anul·lar la fira, si bé van assegurar respectar la decisió de la GSMA.

El president de la Generalitat, Quim Torra, va negar que la cancel·lació del congrés s'hagués fet pel coronavirus i va atribuir la decisió a "l'epidèmia de la por".

En qualsevol cas, la decisió va tenir un fort impacte en l'economia de la ciutat, especialment en els sectors de l'hostaleria o la restauració. PIMEC va xifrar l'impacte en fins a 200 milions d'euros per al teixit de petites i mitjanes empreses.

Per la seva banda, l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona va calcular un impacte de fins a 14 milions d'euros en el sector, el 4% de la facturació anual. Els taxistes preveien unes pèrdues econòmiques d'entre un 20% i un 30%, mentre que el Gremi de Restauració va elevar fins als 40 milions d'euros l'impacte econòmic de la cancel·lació del MWC en el sector.

L'Ajuntament de Barcelona va respondre a la suspensió del congrés amb l'impuls de 'l'Oportunity Week', un pla per incentivar el turisme a la ciutat durant la setmana del congrés. Per la seva banda, el sector emprenedor va crear el 'Tech Spirit', per ocupar suplir el 4YFN. El saló va comptar amb més de 15.000 assistents, segons els organitzadors.

Dies després de fer-se oficial que el Mobile World Congress quedava anul·lat, el president de Fira de Barcelona, Pau Relat, assegurava que treballava perquè l'acord amb GSMA es pogués "perllongar bastants anys més" i va demanar discreció. "Els acords seran més o menys exitosos en la mesura que siguem discrets en el procés de negociació", va assenyalar en un acte al Palau de la Generalitat el passat 17 de febrer amb diferents institucions com la Generalitat, els Ajuntaments de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, a més de patronals, sindicats i altres organitzacions per analitzar l'impacte de la cancel·lació del MWC.

De moment, GSMA ha apostat per seguir un any més a Barcelona tot i que la negociació perquè el Mobile s'instal·li més enllà del 2024 seguirà el seu curs.