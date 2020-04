Obama dona suport a Biden i apel·la a l'experiència de l'exvicepresident

L'expresident dels Estats Units Barack Obama va confirmar ahir públicament el seu suport al seu «increïble company» Joe Biden per a les eleccions del novembre, apel·lant a l'experiència política de l'exvicepresident tant en matèria econòmica com sanitària. «Joe té el caràcter i l'experiència per guiar-nos en els moments més foscos», va dir Obama en un vídeo publicat a les seves xarxes socials i amb el qual va trencar la neutralitat que venia mantenint aquests últims mesos. L'exmandatari no s'havia pronunciat a favor de cap dels candidats durant les primàries.

Amb la carrera ja resolta, i l'endemà que el senador Bernie Sanders també anunciés el seu suport a Biden, Obama va prendre la paraula per defensar la capacitat de qui va ser la seva mà dreta durant els seus vuit anys de mandat, tant en termes personals com polítics, en temps que «no són normals». Obama va descriure'l com un suport clau perquè els Estats Units aconseguís superar la crisi financera del 2008 i emergències sanitàries com l'ebola.