Glovo introdueix nous canvis en l'estructura de pagament dels repartidors

Glovo ha anunciat la introducció de nous canvis en l'estructura de pagament dels repartidors. Fins ara, l'empresa oferia una remuneració base de 2,5 euros i 0,34 euros per cada quilòmetre recorregut. Amb el nou sistema, el pagament base es redueix a 1,2 euros i la remuneració per quilòmetre passa a tenir dos valors: en els trajectes inferiors a 6,5 quilòmetres, l'empresa abonarà 0,34 euros per quilòmetre, mentre que en la resta abonarà 0,42 euros per quilòmetre. A banda, el nou sistema comptarà amb un "bonus afegit", tot i que l'empresa no ha especificat de què es tracta. Segons Glovo, aquests canvis "equilibraran els pagaments entre trajectes de curta i llarga distància", però els sindicats qualifiquen la mesura d'"esclavatge 2.0".

La 'start-up' amb seu a Barcelona assegura que la mesura fa mesos que s'està treballant i que ja s'ha implementat en la majoria de països on opera. A Espanya, el nou sistema s'ha aplicat a 23 ciutats –Madrid, Sevilla o Saragossa en són algunes-, tot i que la capital catalana no es troba a la llista. En un comunicat emès aquest dijous, Glovo assenyala que la crisi del coronavirus els ha obligat a accelerar la implementació del nou sistema, ja que les distàncies que han de recórrer els repartidors són més llargues a causa del tancament de molts establiments.

L'empresa destaca que l'estructura de pagaments s'ha implementat amb la col·laboració dels mateixos 'riders' i que els seus ingressos estan "garantits". A més, Glovo ha afegit una compensació del 10% sobre cada viatge que es realitzi durant el temps que duri l'estat d'alarma per "agrair l'esforç de cada repartidor".



Els sindicats reclamen al govern espanyol que actuï contra Glovo

La plataforma Riders X Derechos ha denunciat a través de les xarxes socials la mesura i ha carregat durament contra l'empresa. "Si abans Glovo era precarietat extrema, el que fa ara no té nom; [...] és directament esclavatge 2.0", ha escrit el sindicat al seu perfil de Twitter. En el mateix missatge, l'agrupació qualifica de "bogeria" els canvis i reclama al govern espanyol que actuï.

Portaveus de la plataforma consultats per l'ACN, asseguren que Glovo no s'ha posat en contacte amb els repartidors abans d'aplicar la mesura i es mostren preocupats per la impossibilitat de donar visibilitat a les seves reclamacions. "No podem fer vaga perquè oficialment no som treballadors i, a més, organitzar una manifestació en temps de confinament és impossible", lamenten.