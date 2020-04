La Cambra de Comerç de Manresa i Mutuacat ofereixen a empreses i treballadors un xat per resoldre dubtes de salut

La Cambra de Comerç de Manresa ha posat en marxa per a totes les empreses, autònoms i professionals de comarques centrals un nou servei de xat mèdic orientat a resoldre dubtes i consultes de salut. El servei s'ofereix a través d'una aplicació desenvolupada per Mutuacat i té per objectiu alliberar al màxim els recursos sanitaris tradicionals, actualment molt tensionats i enfocats a tractar i frenar l'epidèmia de coronavirus.

L'aplicació serà accessible des del web de la cambra i permetrà que totes les persones vinculades al teixit productiu del territori puguin accedir gratuïtament a un equip de professionals mèdics de les especialitats de medicina general, cardiologia, psicologia o nutrició, entre altres.

L'usuari de l'aplicació podrà fer consultes il·limitades durant les 24 hores del dia i amb un temps de resposta inferior als dos minuts. A més, l'aplicació permet compartir amb el professional informes i proves diagnòstiques per afinar al màxim la consulta.

Aquest acord entre la Cambra i Mutuacat respon a la "bona sintonia entre aquestes entitats, alhora que palesa el seu compromís amb el Bages i amb la societat catalana en general", segons informen en un comunicat.