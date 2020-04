El govern espanyol renuncia a presentar uns pressupostos per al 2020 i se centra en els de 2021

La ministra d'Hisenda i portaveu del govern espanyol, Maria Jesús Montero, ha donat per fet aquest divendres que el seu executiu treballa ja en uns pressupostos per a l'any 2021 que recullin l'impacte de la crisi del coronavirus sobre l'economia espanyola. En roda de premsa a La Moncloa, Montero ha donat per fet que el govern espanyol ja no presentarà uns nous pressupostos per al 2020. Totes les projeccions que s'havien fet per als comptes del 2020, ha dit, han quedat absolutament superades per la situació que ha generat el covid-19, i "seria una absoluta irresponsabilitat fer un projecte de pressupostos com si no hagués passat res i no hi hagués una situació de caiguda econòmica de l'activitat".

Això, segons Montero, obliga a "reiniciar" la confecció dels pressupostos, fet que impossibilita que es presentin els d'aquest any i cal preparar ja els del 2021.