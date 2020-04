Torra descarta posar data a les eleccions catalanes

El president de la Generalitat, Quim Torra, va assegurar ahir que «ni s'ha plantejat» la qüestió dels comicis catalans i que «ningú entendria ara que hi hagués eleccions o que es posés una data». Torra va anunciar el 29 de gener, abans que esclatés la crisi sanitària del coronavirus, que posaria data a les eleccions catalanes després d'aprovar els Pressupostos de la Generalitat, que finalment es votaran el proper 24 d'abril al Parlament.

La situació de Catalunya ha canviat i, en aquest context, Torra va assegurar, en una conferència de premsa telemàtica només amb mitjans de comunicació internacionals, que «ni s'ha plantejat» el calendari electoral. «Ningú entendria ara que hi hagués eleccions o que es posés una data», perquè cal «focalitzar tots els esforços en aquesta gravísisma situació» de la Covid-19, va dir.

Si bé presideix «un govern independentista», Torra va afirmar que l'única «prioritat és protegir tots els ciutadans, votin el que votin», i «salvar vides». «Em decebria que qualsevol partit polític tingués la temptació d'aprofitar aquesta crisi per a usos partidistes», va afegir.

Torra va ser preguntar també per si creu que una Catalunya independent hauria respost millor a la pandèmia. «Els estats petits i els més descentralitzats són els que han donat les millors respostes i nosaltres hem tingut un procés de recentralització i no som un Estat», va respondre.

El president català va defensar també que els sobiranistes presos, que segons la seva opinió «no haurien de ser a la presó», surtin de les presons per anar a treballar.

Per la seva banda, el líder del PSC, Miquel Iceta, coincideix amb el president de la Generalitat, Quim Torra, en què la ciutadania no entendria que es convoquessin eleccions en un context de crisi sanitària, econòmica i social: «Ara no toca», va dir. «El Govern ha de continuar treballant i ha de demanar tot el suport i la col·laboració als partits que vulguin aportar-la, i ja hi haurà temps per parlar d'altres coses. La ciutadania no ho entendria ara», va assegurar.

D'altra banda, la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, va defensar que és un «error» pensar que ara no toca parlar del procés i va afegir que «toca més que mai» perquè amb la crisi del coronavirus s'ha demostrat que tenir eines d'Estat és «fonamental».