El territori central tanca la cinquena setmana d'alarma amb 4.966 ERTO

Després de cinc setmanes de l'inici del confinament, les empreses de les comarques de la Catalunya Central han presentat un total de 4.966 expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), que afecten 33.593 treballadors. Del conjunt d'expedients, 4.670 (el 94%) han estat demanats per causa de força major. El total d'aquests ERTO afecta 30.319 treballadors, el 90,2%.

Respecte del dia 7 d'abril, el primer en què la Generalitat va oferir dades dels expedients d'ocupació presentats per comarques durant la situació excepcional de la crisi sanitària pel coronavirus, el nombre d'expedients ha crescut a la Catalunya central el 6,45%, mentre que el nombre de treballadors afectats ho ha fet el 7,3%, ambos percentatges per sota de la mitjana catalana, del 7,63% quant a l'evolució dels ERTO i del 7,60% quant a l'evolució dels empleats afectats.

Per comarques, allà on ràpidament evoluciona el nombre d'expedients presentants en aquests deu dies és l'Alt Urgell, on ja se'n sumen 292, el 8,24% més que el 7 dabril i el 12,20% més de treballadors inclosos en aquests expedients. El Bages és la segona comarca del conjunt del territori on més ha augmentat el percentatge d'EROs en aquest mateix període, el 8,13%, fins als 1.929, dels quals 1.737 han estat demanats per causa de força major. El total d'expedients al Bages afecta 16.643 treballadors, el 10,24% més que fa deu dies.

El Bages va tancar el mes de març amb un total de 10.259 persones registrades a les oficines del SEPE, una xifra que no incloïa els afectats pels ERTO ja presentats durant els primers dies del confinament. Tot i que les dades de l'atur registrat tampoc inclouran en mesos successius les persones afectades per ERTO (ja que consten com ocupades), el nombre de treballadors actualment en expedient ja supera, al Bages, de més de 6.000 persones les oficialment registrades a les llistes les dades de les quals facilita el departament de Treball. En el conjunt del territori central, el nombre d'aturats registrats el mes de març era de 28.067, 5.500 menys de les afectades actualment per ERTO en aquestes comarques.

Respecte del 7 d'abril, el nombre de persones afectades per expedients ha crescut per sota del 3% a l'Anoia, la Cerdanya i el Berguedà, fet que evidencia una estabilització ja de l'efecte de la crisi sanitària sobre el teixit empresarial d'aquestes comarques.



L'evolució a Catalunya

En el conjunt de Catalunya, el nombre d'expedients era ahir de 91.612 i ja hi ha 672.913 treballadors que cobraran l'atur temporalment. En les últimes hores, 767 empreses havien presentat un ERTO amb 4.809? afectats nous. Les persones que s'hauran d'acollir a un expedient a conseqüència de la crisi de la covid-19 ja representen el 19,2% de la població ocupada a finals d'any. Els ERTO per força major representen el 94,8% dels presentats al Departament de Treball i afecten el 87,4% dels treballadors.

Les dades en acabar la cinquena setmana d'estat d'alarma mostren que el sector més afectat per la crisi de la covid-19 és el dels serveis amb més del 80% dels expedients i el 70% dels treballadors. En total, 75.051 empreses d'aquesta branca d'activitat han presentat un ERTO per a 482.312 persones. A molta distància se situa la indústria, amb 7.434 expedients i 127.793 afectats. La construcció concentra nombre similar d'ERTO (7.346) però amb menys treballadors inclosos, uns 43.576. El quart sector més perjudicat és l'agricultura amb 671 expedients i 3.866 persones que hauran de cobrar la prestació de desocupació temporalment.

La divisió econòmica amb més ERTO és la restauració i els serveis de menjar i begudes, amb 18.673 expedients temporals que afecten 107.133 persones.