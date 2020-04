La collita de fruita arrenca sense cobrir la demanda de temporers

El camp català va arrencar divendres la collita de la fruita, encara que ho fa sense haver pogut cobrir la demanda de temporers necessària a causa de l'emergència sanitària, segons expliquen a EFE les principals organitzacions del sector.

La collita, que s'allargarà fins a l'octubre, genera cada any centenars de milers de tones d'aliments, una tasca que no seria possible sense el treball dels temporers, que en gran part provenen de països de l'est d'Europa i el nord d'Àfrica.

No obstant això, el tancament de fronteres a Europa per evitar la propagació del coronavirus ha suposat que milers d'aquests treballadors no puguin arribar aquest any als camps de Catalunya, el que ha obligat les associacions d'agricultors a intentar captar aturats i estudiants.

El sindicat agrari Unió de Pagesos afirma que per a aquest any els camps de fruita de Catalunya necessitaran almenys 30.000 jornalers per a la recol·lecció, encara estimen que per a l'arrencada només es podrà comptar amb una mica més de 20.000 treballadors.

Tot i que és una xifra inferior a la demanda necessària en el sector, el responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Jaume Pedrós, va assegurar que serà una quantitat suficient per començar les primeres recollides de fruita de pinyol, com la cirera.

El problema, apunta Pedrós, es donarà si la manca de personal es manté per a les dates en què els cultius de fruita tenen més demanda, que el calendari de la collita catalana fixa en els mesos d'estiu, amb la recollida de les primeres peres i pomes.

Actualment, la borsa de treball d'Unió de Pagesos disposa de prop de 14.000 inscrits, dels quals se n'acabaran seleccionant el 60%, mentre que d'altres entitats com l'Associació Agrària de Joves Agricultors (Asaja) tenen 2.500 sol·licitants. «Per cobrir la resta de vacants, molts pagesos hauran de tirar de familiars i amics», va precisar Pedrós.

Per la seva banda, el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) va obrir a finals de març una borsa d'ocupació per a jornalers del camp, que segons han detallat fonts d'aquest servei ja acumula 4.539 peticions.

Però al marge de la manca de mà d'obra, la gran preocupació dels pagesos catalans són les mesures de seguretat i les condicions dels allotjaments temporals dels temporers i els camps durant la collita per evitar contagis de la Covid-19.

Divendres, a les portes de l'arrencada de la campanya agrària, la patronal catalana del sector de la fruita Afrucat va anunciar la publicació d'un protocol complet d'actuació per a la prevenció del coronavirus a les centrals de fruita.

La patronal ha habilitat una web pròpia per a la consulta d'aquest document, que inclou mesures higièniques, de desinfecció d'instal·lacions, transport i allotjament de treballadors, i que segons afirma, ha estat avalat per la Generalitat i la UGT.

La UGT va alertar que un brot de coronavirus «pot posar fi a la collita» i va demanar a la Generalitat mapes d'albergs, cases de colònies i hotels aptes per allotjar els temporers, en els quals es puguin respectar les distàncies de seguretat.