Més de 6.500 autònoms sol·liciten l'ajut del Govern i Treball estudia ampliar-lo i fer-lo complementari amb l'estatal

Més de 6.500 autònoms han sol·licitat l'ajut d'entre 100 a 2.000 euros pels autònoms que ofereix el Govern i el Departament de Treball estudia ampliar la línia i fer-la complementària amb rebre la prestació estatal. Segons ha explicat el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, la conselleria ja ha resolt el 41% de les peticions i començarà a transferir 2.500 ajuts per un import de 2,2 milions d'euros aquesta setmana. En una entrevista a TV3, ha assegurat que, de moment, els treballadors per compte propi beneficiaris rebran de mitjana 900 euros. Alhora, el titular de Treball ha dit que la Generalitat "està analitzant" alternatives per oferir alguna ajuda als aturats que no han cobrat la prestació per desocupació.

El Departament de Treball ha resolt el 94% dels 92.382 Expedients de Regulació Temporal de l'Ocupació (ERTO) que ha rebut des de l'inici del confinament per fer front a la pandèmia de covid-19. El Homrani ha assenyalat que la "preocupació" del Govern ara és que aquests treballadors que hauran de cobrar l'atur temporalment puguin rebre aquesta prestació.

"El coll d'ampolla que s'ha generat al SEPE fa que molts treballadors amb expedients resolts no estiguin cobrant la prestació d'atur", ha lamentat.

Segons el conseller la decisió del servei estatal d'ocupació d'agilitzar i flexibilitzar els pagaments abans del dia 10 "és una bona notícia" però demana que es facin esforços perquè puguin cobrar "la grandíssima part" d'afectats que encara no ho ha fet i que tenen com a últim ingrés la part proporcional de la nòmina del mes de març.

En aquest sentit, ha dit que el Govern està pensant a oferir una "alternativa" si no es tramita més ràpidament la prestació d'atur. A banda de col·laborar amb el servei estatal de l'atur, El Homrani ha explicat que el Departament està "analitzant" oferir una "prestació finalista" si la situació de no cobrament de l'atur s'allarga. "Hem de veure de quina manera, mentre es van introduint a la nòmina de l'atur, els hi podem donar una resposta encara que sigui temporal", ha dit, abans d'afegir que la prestació d'atur "no és responsabilitat ni competència" de la Generalitat.

Amb tot ha assegurat que cal estudiar una alternativa perquè "no es pot allargar més aquesta situació". Abans de poder prendre cap decisió sobre si es posarà en marxa aquesta "prestació finalista" ha dit que cal conèixer les dades exactes de quin percentatge dels gairebé 680.000 treballadors afectats per ERTO han cobrat i quants ho faran en les següents setmanes, una informació que depèn del Ministeri de Treball.. Segons ha dit, el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) ha rebut 115.000 peticions d'informació fins al 15 d'abril, 100.000 de les quals eren sobre la prestació d'atur.