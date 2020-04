Ofertes de feina a Manresa: Aquí tens la teva oportunitat

Aquesta setmana hem seleccionat les següents ofertes de feina a Manresa per així ajudar-te en la teva recerca.

Comercials, netejadors, tècnics de serigrafia, infermers, metges€oportunitats laborals que t'estan esperant.

Comercial Tècnic / a a Manresa

Publicat: 2020.04.15

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

– Salari 25.000 € -30.000 €.

En què consisteix el treball:



A Iman Temporing Manresa estem seleccionant per una important empresa de Bages un tècnic / a comercial amb coneixements tècnics de maquinària i administració.



Les seves tasques seran:

– Prospecció, negociació i seguiment

– Presentació, seguiment i resolució d'incidències de les ofertes.



S'ofereix:

-Treball estable a una empresa en expansió amb possibilitats de posterior incorporació en plantilla i salari progressiu.

-Jornada completa de dilluns a divendres a Manresa.

Es requereix:

-Disponibilitat per viatjar.

– Grau superior en Formació professional de Disseny Mecànic o similar.

– Treball amb equip.

– Experiència en generació de documentació tècnica (plànols, llistats de referències i codificació).

– Coneixements informàtics (Excel / Word).

– Anglès B2 o C1.

Netejador / a – Manresa

Publicat: 2020.04.09

– 2 vacants.

– Contracte de durada determinada.

– Jornada intensiva – matí.

– Salari 10.000 € -15.000 €.

A IMAN Cleaning necessitem un / a netejador / a que desenvolupi les funcions de neteja de fàbrica per una important empresa ubicada a Manresa.

Horari: de dilluns a divendres de 5:00 a 13:00

Incorporació immediata Salari segons conveni

Requisits:

– Residència a la província del lloc vacant.

– Vehicle propi per accedir al lloc de treball.

Tècnic / a de Serigarfía a Cardona

Publicat: 2020.04.07

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

– Salari 15.000 € -20.000 €.

Empresa ubicada a Cardona, del sector de begudes, necessita operaris / es per realitzar les següents funcions:

-Imprimir en màquines de serigrafia.

-Preparar les màquines per a la producció i el material a imprimir. Ajustar registres.

-Verificar que la impressió compleix el control de qualitat establert, abans d'iniciar el tiratge i durant el procés de fabricació.

-Assegurar el bon estat de les màquines, tant a nivell mecànic com de neteja.

-Informar de les incidències que es produeixin.

S'ofereix:

-Contracte per ETT amb possibilitats de llarga durada.

Es requereix:

-Disponibilitat horària (matí, tarda i nit).

-Experiència en cadena de muntatge.

Qualificacions i habilitats:

-Proactivitat.

-Dinamisme.

-Ser una persona activa.

SOLUTIA selecciona:

Infermer / a assistencial cap de setmana a Manresa

Publicat: 2020.04.16

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

Actualment seleccionem un infermer / a per treballar en el servei assistencial d'una empresa productora de sals potàssiques situada a Súria i Sallent.

– El / la professional serà la persona responsable de l'atenció assistencial de tots els treballadors de la companyia.

– És important que el / la professional tingui experiència atenent urgències i emergències

– Busquem treballadors amb disponibilitat per cobrir diferents torns (matins, tardes o nits) en caps de setmana.

El treball també inclou una gran part de treball administratiu, de manera que el / la professional ha de tenir la voluntat de complir amb aquesta part de la feina.

Requisits:

– Graduat / a en infermeria

– Viure per la zona de Manresa

– Imprescindible experiència atenent urgències

– Persona responsable i organitzada

Europlast BUFALVENT SL selecciona:

AGENT COMERCIAL a Manresa

Publicat: 2020.04.09

– Contracte autònom.

Agent comercial relacionat amb el sector de la construcció

Wellbeing Solutions selecciona:

METGE / A RRMM IGUALADA

Publicat: 2020.04.13

– Contracte indefinit.

– Jornada intensiva – matí.

– Salari 30.000 € -35.000 €.

Wellbeing Solutions selecciona per important empresa a nivell nacional un / a professional per al seu centre de treball a Igualada

