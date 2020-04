Ofertes de feina a Manresa: Aquí tens la teva oportunitat

Aquesta setmana hem seleccionat les següents ofertes de feina a Manresa per així ajudar-te en la teva recerca.

1

GRUP IMAN

Hi ha molts motius per treballar amb nosaltres, tria el teu. Després de tants anys al sector, hi ha moltes coses que podem explicar-te. Però sabem que el temps és or, així que hem organitzat la informació en diferents seccions per ajudar-te a trobar el que busques ràpidament. Així som, pensant sempre en les necessitats dels nostres clients.

GRUP IMAN selecciona:

Comercial Tècnic / a a Manresa

Publicat: 2020.04.15



Contracte indefinit.

Jornada completa.

Salari 25.000 € -30.000 €.

En què consisteix el treball:

A Iman Temporing Manresa estem seleccionant per una important empresa de Bages un tècnic / a comercial amb coneixements tècnics de maquinària i administració.

Les seves tasques seran:

Prospecció, negociació i seguiment

Presentació, seguiment i resolució d'incidències de les ofertes.

S'ofereix:



Treball estable a una empresa en expansió amb possibilitats de posterior incorporació en plantilla i salari progressiu.

Jornada completa de dilluns a divendres a Manresa.

Es requereix:



Disponibilitat per viatjar.

Grau superior en Formació professional de Disseny Mecànic o similar.

Treball amb equip.

Experiència en generació de documentació tècnica (plànols, llistats de referències i codificació).

Coneixements informàtics (Excel / Word).

Anglès B2 o C1.

Inscripció i més informació a oferta de Comercial Tècnic / a a Manresa.



Netejador / a – Manresa

Publicat: 2020.04.09

2 vacants.

Contracte de durada determinada.

Jornada intensiva – matí.

Salari 10.000 € -15.000 €.

Especialistes en neteja general i industrial, a Iman Cleaning treballem per garantir un servei de qualitat, adaptat a les necessitats de les empreses més exigents. Els nostres professionals són la peça fonamental que ens permet realitzar els nostres serveis amb professionalitat, flexibilitat i rapidesa.

A IMAN Cleaning necessitem un / a netejador / a que desenvolupi les funcions de neteja de fàbrica per una important empresa ubicada a Manresa.

Horari: de dilluns a divendres de 5:00 a 13:00

Incorporació immediata Salari segons conveni

Requisits:



Residència a la província del lloc vacant.

Vehicle propi per accedir al lloc de treball.

Inscripció i més informació a oferta de Netejador / a – Manresa.



Tècnic / a de Serigarfía a Cardona

Publicat: 2020.04.07

Contracte indefinit.

Jornada completa.

Salari 15.000 € -20.000 €.

Empresa ubicada a Cardona, del sector de begudes, necessita operaris / es per realitzar les següents funcions:



Imprimir en màquines de serigrafia,

Preparar les màquines per a la producció i el material a imprimir. Ajustar registres.

Verificar que la impressió compleix el control de qualitat establert, abans d'iniciar el tiratge i durant el procés de fabricació.

Assegurar el bon estat de les màquines, tant a nivell mecànic com de neteja.

Informar de les incidències que es produeixin.

S'ofereix:

Contracte per ETT amb possibilitats de llarga durada.

Es requereix:

Disponibilitat horària (matí, tarda i nit).

Experiència en cadena de muntatge.

Qualificacions i habilitats:

Proactivitat.

Dinamisme.

Ser una persona activa.

Inscripció i més informació a oferta de Tècnic / a de serigarfía a Cardona.



SOLUTIA

Consultoria de Recursos Humans especialitzada en el sector Healthcare.

A Solutions Global Health Solutions tenim un profund coneixement dels professionals vinculats a les Ciències de la Vida i la Salut i això ens erigeix com un soci d'alt nivell per confiar els seus processos de selecció estratègics en l'àmbit Farma, Biotec, Medical Devices & Diagnostics i Sanitari.

La nostra metodologia ens permet trobar el professional més adequat i garantir una perfecta adaptació als requisits del lloc i del mercat.

SOLUTIA selecciona:

Infermer / a assistencial cap de setmana a Manresa

Publicat: 2020.04.16

Contracte de durada determinada.

Jornada completa.

Actualment seleccionem un infermer / a per treballar en el servei assistencial d'una empresa productora de sals potàssiques situada a Súria i Sallent.



El / la professional serà la persona responsable de l'atenció assistencial de tots els treballadors de la companyia.

És important que el / la professional tingui experiència atenent urgències i emergències

Busquem treballadors amb disponibilitat per cobrir diferents torns (matins, tardes o nits) en caps de setmana.



El treball també inclou una gran part de treball administratiu, de manera que el / la professional ha de tenir la voluntat de complir amb aquesta part de la feina.

Requisits:



Graduat / a en infermeria

Viure per la zona de Manresa

Imprescindible experiència atenent urgències

Persona responsable i organitzada

Inscripció i més informació a oferta d'Infermer / a assistencial cap de setmana a Manresa.



Europlast BUFALVENT SL selecciona:

AGENT COMERCIAL a Manresa

Publicat: 2020.04.09

Contracte autònom.

Agent comercial relacionat amb el sector de la construcció

Inscripció i més informació a oferta d'AGENT COMERCIAL a Manresa.



Wellbeing Solutions selecciona:

METGE / A RRMM IGUALADA

Publicat: 2020.04.13

Contracte indefinit.

Jornada intensiva – matí.

Salari 30.000 € -35.000 €.

Wellbeing Solutions selecciona per important empresa a nivell nacional un / a professional per al seu centre de treball a Igualada

Inscripció i més informació a oferta de MÈDIC / A RRMM IGUALADA.