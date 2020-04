Si busques feina, no deixis passar aquestes oportunitats

Noves oportunitats de llocs de treball a empreses que necessiten tenir els seus candidats preparats per reforçar les seves plantilles. Aquí tens alguns exemples:



Comercial.

Netejadors.

Infermers.

Electricistes.

Metges.



GRUP IMAN

Hi ha molts motius per treballar amb nosaltres, tria el teu.

Després de tants anys al sector hi ha moltes coses que podem explicar-te. Però sabem que el temps és or, així que hem organitzat la informació en diferents seccions per ajudar-te a trobar el que busques ràpidament. Així som, pensant sempre en les necessitats dels nostres clients.

GRUP IMAN selecciona:

Comercial Tècnic / a a Manresa

Publicat: 2020.04.15

Contracte indefinit.

Jornada completa.

Salari 25.000 € -30.000 €.

Inscripció i més informació a oferta de Comercial Tècnic / a a Manresa

Netejador / a – Manresa

Publicat: 2020.04.09

2 vacants.

Contracte de durada determinada.

Jornada intensiva – matí.

Salari 10.000 € -15.000 €.



Horari: de dilluns a divendres de 5:00 a 13:00

Incorporació immediata

Salari segons conveni

Si busques feina per aquesta zona, som la teva empresa!

Es requereix:



Residència a la província.

ehicle propi per accedir al lloc de treball.

Inscripció i més informació aoferta de Netejador / a – Manresa

SOLUTIA

Consultoria de Recursos Humans especialitzada al sector Healthcare.

A Solutions Global Health Solutions tenim un profund coneixement dels professionals vinculats a les Ciències de la Vida i la Salut i això ens erigeix com un soci d'alt nivell per confiar els seus processos de selecció estratègics en l'àmbit Farma, Biotec, Medical Devices & Diagnostics i Sanitari.

La nostra metodologia ens permet trobar el professional més adequat i garantir una perfecta adaptació als requisits del lloc i del mercat,

SOLUTIA selecciona:

Infermer / a assistencial cap de setmana a Manresa

Publicat: 2020.04.16

Contracte de durada determinada.

Jornada completa.

Actualment seleccionem un infermer / a per treballar en el servei assistencial d'una empresa productora de sals potàssiques situada a Súria i Sallent.



El / la professional serà la persona responsable de l'atenció assistencial de tots els treballadors de la companyia.

És important que el / la professional tingui experiència atenent urgències i emergències.

Busquem treballadors amb disponibilitat per cobrir diferents torns (matins, tardes o nits) en caps de setmana.

El treball també inclou una gran part de treball administratiu, de manera que el / la professional ha de tenir la voluntat de complir amb aquesta part de la feina



Graduat / a en infermeria

Viure per la zona de Manresa

Imprescindible experiència atenent urgències

Persona responsable i organitzada

Inscripció i més informació a oferta d'Infermer / a assistencial cap de setmana a Manresa



Europlast BUFALVENT SL selecciona:

AGENT COMERCIAL a Manresa

Publicat: 2020.04.09

Contracte autònom.

Agent comercial relacionat amb el sector de la construcció i subministrament industrial

Inscripció i més informació a oferta d'AGENT COMERCIAL a Manresa



Gi Group Spain selecciona:

Electricista Junior a Martorell

Publicat: 2020.04.21

Jornada completa.

Salari 12.000 € 12.600 €.

Descripció de la feina:

A Gi Group ETT Martorell estem buscant un perfil electricista per una important empresa del sector elèctric

Inscripció i més informació a oferta d'Electricista Junior a Martorell



Wellbeing Solutions selecciona:

METGE / A RRMM IGUALADA

Publicat: 2020.04.13

Contracte indefinit.

Jornada intensiva – matí.

Salari 30.000 € -35.000 €.

Wellbeing Solutions selecciona per una important empresa a nivell nacional a un / a professional per al seu centre de treball a Igualada

Inscripció i més informació a oferta de MÈDIC / A RRMM IGUALADA