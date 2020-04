«És essencial que els clients empresarials puguin fer gestions bancàries sense sortir de casa»

BBVA posa a disposició de les empreses solucions perquè puguin continuar fent la gestió dels seus negocis sense sortir de casa. El director de Transformació per a Clients Empresarials, Óscar Vélez, posa sobre la taula les mesures que han adoptat davant la situació d'emergència sanitària.

Quina és la recomanació de BBVA als seus clients empresarials per operar amb el banc en aquests moments

En l'actual situació de limitació de moviments, a causa de l'emergència sanitària per coronavirus, és essencial que els clients empresarials puguin continuar fent les gestions bancàries habituals des de casa.

De quina manera poden dur a terme la gestió del seu negoci de manera remota?

Ho poden fer sense sortir de casa i amb els màxims estàndards de seguretat. En aquest sentit, poden donar-se d'alta com a clients i accedir a la banca online per consultar els saldos de tots els seus comptes, fins i tot d'altres entitats, i també fer transferències des de qualsevol entitat. Això és essencial perquè puguin afrontar el pagament als seus proveïdors, les nòmines dels seus empleats o les assegurances socials, entre altres compromisos.

Quines són les solucions digitals que BBVA ofereix a les empreses per continuar fent la seva operatòria bancària habitual?

A través de la web o l'app de BBVA Net Cash, la banca online d'empreses, poden dur a terme les d'operacions habituals com consultar els seus productes, realitzar transferències nacionals i internacionals, pagar les nòmines, sol·licitar certificats o fer la gestió dels rebuts, fins a altres de més puntuals com sol·licitar, tramitar i presentar un aval.



Si l'empresa no és client del banc, pot donar-se d'alta en aquests moments i començar a operar amb BBVA?

Una empresa pot començar a treballar amb BBVA, si no ho estava fent, quan vulgui i des d'on vulgui a través de l'alta digital.



Aquesta eina permet fer-se client de manera 100% online. Per a això, les empreses poden fer servir el seu certificat digital d'administrador únic o solidari, emès per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, per fer-se clients de BBVA, obrir un compte i operar a l'instant a través de la banca online, sense paperasses i sense necessitat de desplaçar-se a una oficina.



A més, ara que les empreses necessiten gestionar els seus comptes a BBVA i en altres entitats o fer pagaments des de qualsevol dels seus comptes sense sortir de casa, BBVA One View, la funcionalitat intel·ligent per a empreses els proporciona la informació que necessiten.



Aquesta solució permet, en temps real i sense sortir dels canals digitals de BBVA, consultar els altres bancs de l'empresa i fins i tot, també, fer pagaments des dels comptes d'aquestes altres entitats.



I si l'empresa té algun dubte o necessita fer algun tràmit directament amb el seu gestor?

A part dels canals digitals, els nostres clients poden continuar contactant amb el seu gestor de BBVA de manera remota per resoldre qualsevol dubte o demanar ajudar per a gestions online. En cas que sigui imprescindible anar a una sucursal, poden consultar la informació sobre les oficines obertes i horaris a la pàgina web.