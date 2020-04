L'alcalde de Badalona dimiteix per haver conduït begut

Álex Pastor, sortint de la comissaria dels Mossos on va passar la nit

Álex Pastor, sortint de la comissaria dels Mossos on va passar la nit quique garcía efe

Rebombori polític a Badalona. I dels grossos. La dimissió del fins ahir alcalde, el socialista Álex Pastor, ha obert una pugna entre les formacions municipals per la successió, la clau de la qual torna a recaure en el PSC. Pastor es va saltar la nit de dimarts a dimecres el confinament i no només això, sinó que va conduir ebri i després es va encarar als Mossos d'Esquadra.

La renúncia de Pastor va ser anunciada ahir a primera hora del matí pel quart tinent d'alcalde, el també socialista Rubén Guijarro, en una roda de premsa convocada d'urgència després que el partit suspengués Pastor de la militància i l'instés a deixar tots els seus càrrecs públics. Encara a comissaria, que va abandonar al migdia després que el jutge de guàrdia el deixés en llibertat amb càrrecs pels delictes d'atemptat a l'autoritat i contra la seguretat viària, Pastor va signar una carta en què es disculpava i al·legava que la seva tasca al capdavant del consistori ha afectat la seva «salut» i «estat emocional», fins al punt de portar-lo a «fer coses» de les quals es «penedeix. Pastor, que ara serà rellevat de manera accidental al capdavant del consistori per Aïda Llauradó, líder dels comuns, quedava en llibertat després de negar-se a declarar per videoconferència davant el titular de jutjat d'instrucció 15 de Barcelona, en funcions de guàrdia, en una sessió en què la Fiscalia no va demanar cap mesura cautelar.

L'exalcalde va ser interceptat dimarts a la nit, al voltant de les 23 hores, al carrer Consell de Cent, al centre de Barcelona, mentre circulava sol fent esses i envaint el carril bici i, durant l'actuació policial s'hauria resistit a fer-se la prova d'alcoholèmia. Els Mossos d'Esquadra també li atribueixen dos delictes de lesions lleus per les agressions als agents, a un dels quals va arribar a mossegar. A més, quan va ser interceptat, hauria respost: «Saps qui soc? Soc l'alcalde de Badalona i no ets ningú per dir-me això».

La caiguda de Pastor ha provocat un terratrèmol polític a Badalona, on els socialistes governen gràcies al suport in extremis de la resta de formacions, que buscaven aïllar el PP de Xavier García Albiol, clar vencedor de les últimes tres eleccions municipals.

I és que la dimissió deixa en l'aire l'alcaldia de la localitat. El successor, que serà escollit a través d'un ple extraordinari que hauria de celebrar-se al maig.