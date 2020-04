La manresana Texpol estudia fabricar mascaretes com un projecte de futur

L'empresa manresana Texpol, especialitzada en la fabricació de productes sanitaris d'un sol ús, estudia fabricar mascaretes com un projecte «a llarg termini», atesa la gran demanda actual d'aquest material de seguretat sanitària i que, segons l'empresa, esdevindrà un producte de primera necessitat i d'elevat consum en el futur. Texpol produeix compreses i apòsits de gasa i teixit no teixit per ús en cures i cirurgia, tot tipus de benes i productes de cotó hidròfil. També distribueix la línia de desinfectants per a instrumental, superfícies i antisèptics per a la pell del fabricant alemany Dr. Deppe, així com productes per a la cura de la diabetis com agulles d'insulina i llancetes de punció capil·lar.

Mai no ha fabricat mascaretes, però des de l'inici de la pandèmia l'empresa ha rebut moltes sol·licituds d'aquest material, demanda que li ha fet plantejar la possibilitat de fabricar aquest producte de manera sostinguda en el temps. «El prestigi de marca i el nostre producte de qualitat fa que els clients posin la seva confiança en nosaltres per proveir-se també d'aquests productes», expliquen fonts de l'empresa.

Texpol ha experimentat un notable creixement de les comandes en el primer trimestre de l'any que, segons fonts de l'empresa, «ja s'està estabilitzant». L'increment ha estat donat pel fet que «empreses que importen de Xina van quedar sense subministrament, i els hospitals s'estan abastint amb antelació i perquè cal dotar de material les noves unitats creades per atendre pacients de coronavirus», asseguren les mateixes fonts.

Tot i que Texpol no ha variat el seu catàleg de productes per adaptar-lo a les noves necessitats de la pandèmia global, l'empresa assegura que «estem en contacte des del primer moment tant amb el ministeri de Sanitat com amb el d'Indústria per posar les nostres instal·lacions, processos productius i personal a la seva disposició per si podem ajudar en la elaboració de productes de primera necessitat, especialment mascaretes, sempre seguint les directrius marcades per Sanitat».

Texpol, amb un centenar d'empleats (una plantilla que ara «s'ha reforçat puntualment»), té el seu principal mercat a Espanya (on és el líder al sector dels apòsits quirúrgics d'un sol ús) i a Portugal, però és present en més d'una vintena de països. Actualment, explica l'empresa, «se'ns estan apropant clients que tenien centrada tota la seva compra a Xina i que busquen diversificar-la».

«L'esforç que està fent la gent de la fàbrica és admirable en una situació de dificultat extrema. Quan la Covid-19 passi, que passarà, deixarà moments inoblidables per a la història d'aquesta empresa», diu Jesús Cristóbal, CEO d'una empresa que l'any passat va celebrar 70 anys.