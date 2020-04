CCOO i UGT celebraran el Primer de Maig a les xarxes

Els sindicats catalans CCOO i UGT van fer una crida ahir a la ciutadania a participar en la celebració del Primer de Maig des de les xarxes socials en lloc del carrer, i van afirmar que aquesta jornada adquireix enguany més sentit que mai per la necessitat de «salut, treball i justícia social».

Els secretaris generals dels dos principals sindicats de Catalunya, Javier Pacheco (CCOO) i Camil Ros (UGT), van subratllar en una conferència de premsa telemàtica que enguany cal alçar la veu pel manteniment dels llocs de treball i per aconseguir condicions de salut en els centres productius.

«Ningú es pot quedar fora de la sortida de la crisi. No pot ser que aquesta sortida sigui la pobresa», va afirmar Ros, i va insistir que «el missatge d'aquest Primer de Maig ha de ser clar. Salut, treball i justícia social».

Per la seva banda, Pacheco va denunciar que la crisi del coronavirus no està afectant a tothom de la mateixa manera i va assegurar que les retallades en drets salarials i de l'estat de benestar fa que l'impacte variï en funció de si es tenen diners o no. «Ni emmalalteixen ni passen igual el confinament dels pobres i els rics», va dir.

Els dos dirigents sindicals van assenyalar, a més, que aquest Primer de Maig es posarà també de nou sobre la taula la necessitat de derogar alguns dels principals aspectes de la reforma laboral.

Denúncia de la CGT

D'altra banda, CGT va presentar ahir una denúncia davant Inspecció de Treball pels indicis de frau a la Seguretat Social que veu en l'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) que està negociant UGT amb els seus treballadors.

El sindicat considera que, amb l'excusa de la pandèmia de coronavirus, UGT «vol derivar als fons públics els pagaments de les nòmines de part dels seus treballadors». A més, CGT va denunciar que aquest ERTO ha tingut lloc la mateixa setmana que el Parlament ha aprovat uns pressupostos per a CCOO, UGT i patronals de 6,1 milions d'euros per facilitar la concertació social.