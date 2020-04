Com puc cobrar l'ajuda de 200 euros del Govern per a treballadors i autònoms?

Un comerç tancat per la crisi sanitària a Berga |

El Govern ha aprovat aquest dimarts l'ajuda única de 200 euros per als autònoms i els treballadors afectats de manera greu per l'impacte de la Covid-19 i calcula que podrà començar a tramitar aquesta paga a partir de demà, 30 d'abril. En declaracions als periodistes, el secretari general de Treball de la Generalitat, Josep Ginesta, ha destacat que pretenen que la tramitció sigui àgil, pel que es guiarà "pel principi de confiança en les persones".

El Govern creu que l'ajuda, dotada amb un pressupost de 20 milions d'euros, podrà ajudar a cent mil famílies. En principi, l'ajut s'ha de destinar a cobrir necessitats bàsiques, d'alimentació, farmàcia i subministraments bàsics. En concret, podran accedir a la paga els treballadors que hagin vist reduir-se els seus ingressos en, almenys, un 30% com a conseqüència d'un Expedient de Regulació d'Ocupació Temporal (ERTO) per força major o bé aquells als quals no se'ls ha renovat el contracte a causa també de la crisi sanitària. Els autònoms que hagin hagut de suspendre la seva activitat pel Covid-19 també podran rebre aquest ajut.

En tots els casos, els ingressos de la persona sol·licitant i de tota la unitat familiar durant l'estat d'alarma han d'haver caigut més del 30% respecte als seus ingressos mensuals del febrer passat i, a més, al març i abril de 2020 han d'haver percebut una mitjana inferior als 2.098,37 euros bruts. L'ajuda serà compatible amb la percepció de qualsevol altra paga o prestació concedida per altres administracions, ens públics o privats, i el departament ha previst una fórmula de tramitació ràpida: es realitzarà online, es resoldrà en una setmana i es cobrarà a la setmana següent per transferència bancària.

El formulari de sol·licitud estarà disponible a partir de demà i el poden consultar en aquest enllaç.