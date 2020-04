L'atur creix l'1,4% durant el primer trimestre a Catalunya

La desocupació va augmentar a Catalunya en 5.800 persones de gener a març del 2020, l'1,4% respected el trimestre anterior, que situa la taxa d'atur en el 10,66%, segons l'Enquesta de Població Activa (EPA), que ofereix dades desfasades perquè recull només una part de l'impacte de la Covid-19, ja que no inclou els afectats per un ERTO. L'enquesta, que publica l'Institut Nacional d'Estadística (INE), assenyala que el nombre d'aturats a Catalunya es va situar a tancament del primer trimestre en 411.600 persones, mentre que el col·lectiu d'ocupats es va elevar fins als 3.451.200.

En el conjunt d'Espanya, l'enquesta detalla que la pandèmia va destruir un total de 509.800 llocs de treball a la segona meitat de març –des de la declaració de l'estat d'alarma–, i va deixar el nombre d'aturats en 3.310.000, amb un taxa de atur del 14,41%.

De mitjana, l'ocupació es va reduir a Espanya en 285.600 persones en aquest primer trimestre del l'any, fins als 19,6 milions d'ocupats en el major descens des de 2013, en concret el -1,43%. La taxa d'atur a Espanya se situa en el 14,41%, gairebé quatre punts per sobre de la de Catalunya.

L'INE va advertir que la caiguda de l'ocupació no inclou els afectats per un ERTO, el mecanisme que les empreses han utilitzat de manera generalitzada durant l'estat d'alarma per fer front a la caiguda de l'activitat econòmica.

En termes anuals, Catalunya ha vist reduir-se l'atur en 34.900 persones, experimentant un dels majors descensos per comunitats autònomes, mentre que l'ocupació va pujar en un total de 60.200 persones.

El secretari de Treball del Govern català, Josep Ginesta, va remarcar que els efectes de la pandèmia sobre el mercat de treball «no es poden comparar» amb altres crisis com la del 2008, ja que hi ha centenars de milers de treballadors afectats pel decret d'estat d'alarma i el confinament general de la població, però totes les mesures «han de ser temporals i transitòries». La temporalitat de les mesures legislatives i econòmiques estan afavorint decisions conjunturals que no seran definitives. Tot això fa que hi hagi un mercat de treball desdibuixat. Estem en una bombolla», va explicae.

Ginesta no va atrevir-se a fer previsions concretes de com pot evolucionar l'atur a Catalunya però va assegurar que l'afectació al mercat de treball serà «molt important».