Javier García: «Ajudem els clients a fer els seus primers passos en la gestió online de les seves finances

El 63% dels clients de BBVA a Espanya utilitza habitualment canals digitals per operar amb el banc. No obstant això, alguns estan accedint per primer cop a la banca online per les recomanacions derivades de la crisi sanitària..

Ha pensat BBVA en aquells clients que no estan habituats a gestionar les finances online?

Sí. Des del primer moment hem recomanat als nostres clients operar a través de l'app o la web, on es pot fer la pràctica totalitat de l'operativa bancària. Per això, des dels primers dies de l'estat d'alarma, hem contactat activament amb aquells clients que no estan habituats a aquesta operatòria digital, per ajudar-los a fer els seus primers passos en la gestió online de les seves finances i indicar-los com han d'operar. Vull destacar igualment que fa molt temps que treballem per millorar dia dia la nostra app, reconeguda diverses vegades com la millor del món, i això s'està notant en aquests moments, ja que els nostres clients estan veient com la majoria de les seves necessitats les poden resoldre a través d'ella.

Com poden aprendre els nous usuaris?

Per a ells s'ha afegit l'apartat «Treu-li partit a la teva app». S'han inclòs quatre blocs de gestions molt habituals: «Envia diners a qui vulguis»; «Agilitza les teves gestions»; «Paga rebuts estiguis on estiguis» i «Tot això i molt més», on s'inclouen gestions variades però molt rellevants. En només una setmana, 265.000 usuaris han fet les seves gestions a través d'aquest punt d'accés. A més, tenim assistència a tota l'app que ajuda el client a navegar i a entendre-la.

Tenen detectades quines són les operacions més habituals?

Els enviaments de diners i la consulta de la correspondència virtual es converteixen en dues de les funcions més utilitzades per aquells que accedeixen a «Treu-li partit a la teva app». Quan trien enviament de diners, tenen diverses opcions: transferència, efectiu mòbil (qualsevol usuari pot enviar diners a una altra persona, que podrà retirar-ho amb una clau en qualsevol caixer de BBVA i Bizum, una eina per fer transaccions instantànies amb només conèixer el mòbil del destinatari o per pagar en comerços online. A BBVA, més d'1,5 milions de clients utilitzen Bizum, la qual cosa representa gairebé un 21% dels usuaris totals d'aquesta solució de pagament, i cada vegada més comerços accepten el pagament a través d'aquest mètode. També ha despertat interès l'accés a la correspondència virtual, on el client té a la seva disposició tots els seus documents bancaris dels últims cinc anys.

Quines altres opcions demanant els clients aquests dies?

Aquest nou apartat de l'app també ofereix un accés directe a la gestió dels rebuts, una altra de les operatives que registren més ús. Amb l'app de BBVA es pot gestionar el pagament de rebuts no domiciliats, portar a BBVA els rebuts i ingressos i consultar tota la informació relativa als deutes i rebuts. També s'indiquen les oficines obertes, els caixers més pròxims i la forma com arribar-hi.

Aquests dies s'aconsella l'ús de targeta en comptes d'efectiu per minimitzar el contacte físic, el control de les targetes es pot portar també des de l'app?

Efectivament. Una de les qüestions que valoren positivament els clients és el fet de poder tenir les seves targetes sota control. L'apartat «Treu-li partit a la teva app» també ofereix un accés directe per agilitzar qüestions bàsiques com modificar el límit de les targetes, poder apagar-les i encendre-les o consultar el PIN. A més, l'app ofereix als clients un accés directe al servei d'agregació, amb el qual es poden connectar als comptes que el client tingui en altres bancs i, amb un sol cop d'ull, poder consultar la informació de l'estat dels productes contractats.