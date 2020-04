Seat perd 48 milions d'euros durant el primer trimestre

Seat ha registrat una pèrdua operativa de 48 milions d'euros al primer trimestre, en comparació amb el benefici de 89 milions d'euros un any abans, pels efectes de la Covid-19. La companyia va explicar ahir a Efe que la xifra de negoci s'ha situat en 2.558 milions d'euros, el 16,2% menys que el primer trimestre del 2019 (3.053 milions d'euros).

Seat ha entregat 130.300 automòbils entre el gener i el març, el 14% menys que un any abans (151.600 unitats), i el resultat operatiu ha disminuït en aquest primer trimestre.

La reducció dels lliuraments ha estat conseqüència de les mesures adoptades a la majoria de mercats europeus a causa de la pandèmia, com ara el tancament de concessionaris. Tot i això, la quota de mercat de Seat a la Unió Europea ha seguit creixent i ha augmentat 0,6 punts el primer trimestre del 2020 (del 3 al 3,6%). A més, ha estat la marca més venuda a Espanya amb una quota de mercat del 9,9%.

Enguany ja suposava un desafiament per a l'empresa per la nova normativa de CO2, les inversions en R+D per a l'ofensiva de models elèctrics i la caiguda de vendes als mercats. La marca va remarcar que la Covid-19 impedeix qualsevol estimació fiable sobre l'impacte en l'evolució i en els resultats financers de Seat al 2020.

En aquest context, l'aplicació de mesures per assegurar la liquiditat serà de màxima importància mentre duri la crisi. Seat adoptarà mesures per compensar l'impacte negatiu tant com sigui possible, i treballa per assegurar el creixement de CUPRA i el llançament de models com la nova família del León i el CUPRA Formentor.

Donació



D'altra banda, el grup Volkswagen va donar ahir al voltant de 200.000 màscares a la sanitat pública espanyola, com a part de les mesures adoptades per la companyia per ajudar els països més afectats per la crisi del coronavirus, segons va informar l'empresa.

La companyia automobilística, que opera a Espanya a través de Seat, entre altres marques, va destacar que la distribució d'aquest material sanitari serà a càrrec del ministeri de Sanitat i va recordar que també ha enviat màscares a Itàlia, un altre país en el qual la Covid-19 ha tingut un fort impacte. En el conjunt d'Espanya, el grup Volkswagen dona feina a 25.000 persones.