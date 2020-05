CCOO i UGT del territori central celebren el 1r de Maig reclamant un canvi de model productiu

Les territorials al Bages i el Berguedà de CCOO i UGT arriben avui a un inusual Primer de Maig reclamant polítiques globals per fer front als efectes econòmics i laborals de la pandèmia, una major atenció als serveis públics i també reivindicant un canvi de model productiu que permeti no dependre tant de les externalitzacions i que generi una indústria capaç d'autoabastir el país en moments de crisi sanitària com el present, segons explicava ahir Mercè Gómez, secretària general d'UGT al Bages i Berguedà.

Gómez i Enrique Rodríguez, secretari general de CCOO al Vallès Occidental-Catalunya Central, van explicar ahir a Regió7 les reivindicacions sindicals d'aquest atítpic dia del treball, que ambdós sindicats, a nivell català, celebraran, entre d'altres, amb una «manifestació virtual a les xarxes socials» a partir de 2/4 de 2 del migdia. Amb el lema, «Salut, treball i justícia social. La prioritat és la vida», CCOO i UGT volen agrair la tasca de tots els sectors públics i privats que lluiten per la salut i alhora permeten mantenir certes constants vitals econòmiques.

Rodríguez demana «polítiques «coordinades» entre administracions per «afrontar les primeres necessitats de les persones i posar les bases d'un nou mercat laboral». Per a Rodríguez cal «reforçar l'estat del benestar, dignificar el treball de cures, la neteja i dotar de més recursos els sitema sanitari i sòciosanitari». Segons Rodríguez, «hem convertir el servei e resideències en un negoci per a quatre que han deixat en una gran vulnerabilitat els usuaris». El responsable territorial de CCOO insisteix que «les persones han de tenir recursos per afrontar les necessitats bàsiques» i recorda que «tot el que fem en l'àmbit laboral té repercussió en l'àmbit social». Per això apunta que «a llarg termini cal un canvi de model productiu, perquè la globalització no sempre és bona i l'economia local ha d'assegurar una producció mínima per atendre necessitats en casos com aquest».

A nivell local, CCOO i UGT ja han mantingut un primer contacte amb agents polítics i socials per com es pot contribuir de manera conjunta a la recuperació econòmica. Un moment marcat pels ERTOs, que Rodríguez alerta que poden acaban convertint-se en expedients de regulació laboral definitius.

Mercè Gómez, per la seva banda, recorda que les retallades als serveis públics que van arribar amb la crisi econòmica del 2008 incrementen ara el seu impacte. «Ara es treballa amb mitjans humans molt precaris i sense seguretat». Demana a les administracions que implementin les mesures adequades per garantir la seguretat al treball. «En la desescalada calen protocols de protecció adequats», diu Gómez.

La secretària general al Bages-Berguedà d'UGT insisteix que «hi ha coses que no es poden tocar, com l'educació i la sanitat», i que «la recuperació s'ha de fer en una direcció diferent de la que anàvem». També insisteix en la necessitat d'una renda mínima vital, perquè «cap persona es quedi sense el mínim necessari per no trencar la cohesió social». «La nova realitat amplificarà la pobresa i les desigualtats», alerta Gómez, que diu que els més discriminats «són les persones grans, que han estat abandonades».