La indústria encara treballa a menys del 50% de la seva capacitat

Tot i que ja fa quinze dies del final del període d'aturada total de l'economia imposat pel Consell de Ministres espanyol, la majoria d'empreses de la Catalunya Central que han reprès l'activitat –totes, excepte les que estan directament relacionades amb el comerç no essencial i l'hoteleria i la restauració– ho fan a un ritme inferior al 50% de la seva capacitat de producció. L'economia va al ralentí, i la incertesa sobre el futur condiciona les decisions empresarials, més orientades a la supervivència diària que a l'assoliment d'objectius a mitjà i llarg termini.

Sílvia Gratacòs, presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, explica que el ritme de producció de les empreses del Bages és d'entre el 30 i el 50% de la seva capacitat i que els empresearis preveuen que aquesta xifra no augmentarà «més enllà del 60%» abans del 2021. «No som gaire optimistes», admet Gratacòs, un punt de vista que comparteix Montserrat Ambrós, gerent de les associacions d'empresaris dels polígons de Bufalvent, els Dolors, el Pont Nou i els Trullols de Manresa: «El daltabaix econòmic és important, i encara no ho hem vist tot. Sé d'una empresa de Bufalvent, d'una desena de treballadors, que ja ha hagut d'abaixar la persiana. Hi ha molta incertesa».

A Bufalvent, l'empresa que té més feina no supera el 50% del ritme de producció normal, i la majoria se situen al voltant del 30%. Les empreses del polígon que treballen més són les que venen productes o serveis de primera necessitat, com ara els tallers de reparació de vehicles. Aquesta reducció de l'activitat ha tingut un impacte directe en els 3.500 treballadors del polígon: la meitat són a casa per Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO), lamenta Ambrós.

Una de les preocupacions més grans dels representants empresarials de la Catalunya Central és que aquests ERTO esdevinguin definitius, és a dir, Expedients de Regulació d'Ocupació (ERO). Esteve Pintó, president de Pimec Catalunya Central, alerta que el nombre d'empreses que hauran de tancar o fer reajustaments de plantilla «serà elevat». En aquest sentit, Ambrós revela que, en una reunió virtual recent amb representants de la Cambra de Comerç de Barcelona, fonts d'aquest organisme van afirmar que un terç de les empreses industrials de Catalunya cessaran l'activitat com a conseqüència de la crisi econòmica derivada de l'epidèmia de Covid-19. «Vull pensar que s'equivoquen», confessa Ambrós.

Per la seva banda, Joan Domènech, president de la Unió Empresarial de l'Anoia (UEA), calcula que el centenar d'empreses de la comarca que han participat en una enquesta de la UEA sobre l'impacte del coronavirus feta pública ahir han perdut en total 11,5 milions d'euros durant el mes d'abril. L'impacte individual d'aquestes pèrdues oscil·la entre 100.000 i mig milió d'euros, segons els resultats de l'enquesta. A la comarca de l'Anoia s'han presentat 1.495 ERTO per força major i 48 ERO, els quals afecten unes 10.000 persones. D'altra banda, segons les dades analitzades per la UEA, el 61% de les empreses enquestades ha presentat un ERTO, però la gran majoria, el 83%, ha reprès l'activitat totalment o parcialment, tot i que d'aquestes el 24% està valorant presentar-ne un.



Sectors d'activitat

La frenada de l'economia no ha afectat de la mateixa manera tots els sectors d'activitat. Segons el president de Pimec Catalunya Central, les empreses que els preocupen més són les dedicades al comerç, el turisme, la restauració i l'hostaleria, la majoria de les quals fa un mes que mantenen la persiana abaixada. Per ajudar a la recuperació d'aquestes empreses, Pintó assegura que «serà clau», quan la regulació de la mobilitat ho permeti, «incentivar el turisme interior i el comerç de proximitat».

En el sector del metall, el ritme d'activitat és molt baix, explica Xavier Perramon, president de la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central. «La majoria d'empreses tenen molt poques comandes noves, gairebé només treballen per complir compromisos establerts amb els proveïdors abans de la declaració de l'estat d'alarma. Si aquesta situació es manté gaire temps més, hi ha empreses que hauran de presentar ERO», lamenta Perramon. Segons el president de la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central, els treballadors del sector que han de ser in situ a les línies de muntatge per fer la seva feina han pogut anar-se incorporant progressivament al lloc de treball, mentre que a les oficines la majoria d'empreses han aplicat un ERTO del 80% per frenar els contagis.

En la mineria, el ritme de producció ja s'acosta al 50%, i d'aquí a poc fregarà el 100%. Beny Leifer, del departament de Comunicació d'ICL Iberia, assegura que en les properes setmanes es podrà reprendre l'activitat normal a les mines de Súria i Sallent, que actualment funcionen al 50% per garantir les mesures de seguretat dels treballadors.

Per a les empreses industrials que treballen per a grans fabricants d'automòbils, la incertesa sobre l'evolució de l'economia a mitjà i llarg termini és una constant des que va començar la crisi derivada de l'epidèmia de coronavirus.

Josep Maria Esquius, director de Recursos Humans i coordinador de Seguretat i Medi Ambient de Maxion Wheels España –fabricant de peces i accessoris per a vehicles de motor–, explica que durant el mes d'abril la producció s'ha mantingut «parcialment operativa», és a dir, que només s'han fet tasques de manteniment, homologació de productes per a venda futura i gestió d'encàrrecs contrets abans de la declaració de l'estat d'alarma i l'aturada total de l'activitat econòmica. Esquius afirma que la represa parcial de l'activitat en les grans empreses automobilístiques ha suposat una alenada d'aire fresc per a les proveïdores. Tot i això, admet que l'horitzó econòmic per als propers mesos és molt incert, ja que «els grans fabricants no saben si podran vendre la producció».

Miquel Galí, director de Recursos Humans de Gestamp, empresa dedicada al disseny, desenvolupament i fabricació de components per a l'automòbil, explica que l'empresa en aquests moments està gairebé aturada, però que la setmana que ve s'hi incorporen una trentena de treballadors per cobrir la demanda d'un client improtant que reprèn l'activitat a partir de dilluns de la setmana entrant. A pesar de la incertesa que viuen totes les empreses del sector, Galí apunta que d'aquí a 15 dies la situació no serà tan negativa, ja que apujaran la persiana més clients.

Per la seva banda, Cristina Puig, directora general de Recursos Humans de la planta de Denso a Sant Fruitós de Bages, assegura que a partir de la setmana que ve el ritme de producció a la fàbrica bagenca s'acostarà al 40%. Des que va acabar-se el període de cessament total de l'economia, Denso ha reprès l'activitat de mica en mica, «sempre garantint la seguretat dels treballadors», recorda Puig. L'impacte econòmic de la crisi derivada de l'epidèmia a la planta bagenca de Denso ha estat i serà important. La direcció preveu que, en el període que va d'abril a juny, hi haurà una caiguda del 50% de les vendes.