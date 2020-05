Ja hi ha 701.000 afectats per l'ERTO a Catalunya i més de 95.500 empreses presenten un expedient

Des de l'inici de la crisi sanitària Catalunya ha registrat 95.555 Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) amb un total de 701.585 treballadors que hauran d'anar a l'atur temporalment, segons les dades actualitzades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. En les últimes hores, s'han registrat 1.960 treballadors més i 252 empreses han presentat un expedient temporal. El 94% dels procediments s'han registrat al·legant una causa de força major, que inclouen el 85,7% dels afectats. Els treballadors inclosos en un expedient temporal ja representen més del 20% de la població ocupada a Catalunya, que és de 3,45 milions de persones, segons les dades de l'Enquesta de Població Activa del primer trimestre de 2020.

Barcelona continua sent la demarcació amb més expedients amb 69.663 ERTO i 551.154 persones. Les comarques gironines han rebut 10.756 expedients per a 67.555 treballadors. A Lleida n'hi ha 5.285, amb 29.824 persones afectades. Al Camp de Tarragona, 7.565 empreses han registrat expedients amb 43.738 afectats, mentre que a les Terres de l'Ebre el balanç és de 2.286 expedients i 9.314 persones afectades.

Per comarques, el Barcelonès es manté com la comarca més afectada, amb 31.597 expedients i 239.055 persones a l'atur de forma temporal. A continuació es troben el Vallès Oriental (10.235 empreses i 89.750 treballadors afectats) i el Baix Llobregat (8.972 expedients i 94.331 persones afectades).

Per activitat econòmica, el sector serveis acumula el 81,5% dels ERTO a Catalunya, amb un total de 77.884. Des que va esclatar la crisi del coronavirus, gairebé mig milió de persones (498.290 concretament) vinculades al sector terciari s'han quedat sense feina de forma temporal. Pel que fa a la indústria, els expedients ja superen els 8.052 i el nombre de persones afectades és de 137.157. Per altra banda, la construcció suma 7.699 ERTO i 45.140 treballadors a l'atur, mentre que l'agricultura ha registrat 692 expedients i ha vist com 3.955 persones es quedaven sense feina de forma temporal.

Si es tenen en compte les divisions econòmiques, segueixen destacant les activitats relacionades amb el servei de menjar i begudes. En aquest àmbit, 19.038 empreses han presentat expedients que han afectat un total de 108.157 empleats. A continuació es troba el comerç al detall –sense tenir en compte la venda de vehicles de motor-, amb 12.561 ERTO i 56.070 treballadors afectats. Finalment, les activitats relacionades amb els serveis a altres persones sumen 6.846 expedients i 18.500 persones afectades.