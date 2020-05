L'economia espanyola viu una caiguda sense precedents del 5,2%

L'impacte del coronavirus també ha fet estralls en l'economia espa-nyola, que va retrocedir un 5,2% durant el primer trimestre de l'any, unes dades sense precedents en la sèrie històrica de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que arrenca el 1970. Fins ara, la major caiguda trimestral del PIB era la del primer trimestre del 2009 (-2,6%). Espanya, d'aquesta manera, s'acosta a la recessió, ja que perquè una economia entri en el que es considera recessió tècnica es requereixen dos trimestres consecutius de creixement negatiu. En tot cas, es dóna per feta una contracció del PIB en els pròxims tres mesos, superior fins i tot a la de gener-febrer-març, pel fet que el període abril-juny es veurà afectat de ple per la paralització de nombroses activitats econòmiques com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma.

D'altra banda, la Generalitat ha estimat que l'economia catalana caurà entre un 7,6% i un 8,8% aquest any i tornarà a créixer el 2021 entre un 6,5 i el 5,1%, respectivament, segons l'escenari base i les previsions més pessimistes anunciades ahir pel vicepresident, Pere Aragonès. El també conseller d'Economia i Hisenda va defensar la necessitat d'aplicar una política econòmica expansiva i va cridar a no caure en «els errors de 2008», ja que, segons va assegurar, Catalunya compta ara amb unes finances equilibrades i el deute controlat. Va augurar una destrucció de 225.000 llocs de treball aquest any, amb una recuperació de 122.000 per l'any 2021, encara que si no hi ha una política expansiva, la destrucció d'ocupació aconseguiria els 261.000 llocs de treball aquest 2020. La Generalitat espera que la caiguda del PIB sigui especialment intensa el segon trimestre del 2020.