La Moncloa rectifica i permetrà que les terrasses obrin a la fase 1 amb un aforament del 50%

El govern espanyol ha rectificat i permetrà que les terrasses obrin a la fase 1 amb un aforament del 50% i no del 30%. Així ho han explicat fonts de la Moncloa, aquest dissabte a la tarda. La majoria de províncies arribaran a la fase 1 a partir de l'11 de maig, tot i que algunes illes de les Canàries i Balears ja hi seran des de dilluns. Per altra banda, els cotxes de fins a 9 places es podran omplir si els viatgers comparteixen domicili. Si no, el límit serà de 2 persones per cada fila. Sempre caldrà utilitzar la mascareta. La Moncloa també autoritzarà obres petites de rehabilitació en locals tancats i a habitatges buits. Els comerços minoristes de fins a 400 m2 podran obrir amb cita prèvia amb preferència per als majors de 65 anys.

Pel que fa als comerços minoristes -de fins a 400 m2-, el govern espanyol insisteix que les compres s'han de fer dins del propi municipi. Però que, per als pobles on no hi hagi l'opció de fer la compra, podran desplaçar-se a municipis del costat. Els comerços tenen l'obligació d'higienitzar l'espai dues vegades al dia. El sector de l'hostaleria i la restauració obriran només per a fer entregues, no per oferir consum a l'interior. L'espai físic de separació de clients serà de dos metres.

Finalment, els esportistes d'alt nivell podran entrenar-se individualment dins la província i sense límit de temps. Els esportistes federats podran fer-ho també individualment i a l'aire lliure, però només dues vegades al dia, d'acord amb les franges horàries ja establertes.