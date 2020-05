Anticipació i veritat

Fa setmanes que veiem comparatives de l'efecte que aquesta pandèmia té en els diferents països. Des del meu punt de vista, existeixen dues característiques comunes entre aquells que estan demostrant ser més eficaços en la gestió d'aquesta pandèmia, i que podrien traslladar-se directament a la gestió empresarial: l'anticipació i la veritat. Crida l'atenció, tot cal dir-ho, la importància que està tenint el lideratge femení en tots ells.



Per això, com a responsable de Havas Mitjana Group a Espanya, quan em pregunten com estem afrontant la situació, contesto que pensant en el futur i des de la veritat. Crec fermament que la veritat, quan mostra la realitat, mobilitza. Les dades ens situen en pèrdues que voregen el 25% de la inversió de tot l'any, i inclouen caigudes per sobre del 50% durant aquests mesos més durs. És millor acceptar l'ocorregut com més aviat millor. L'empipament, la frustració, o fins i tot l'excessiva preocupació, consumeixen un temps extraordinari que no ens podem permetre de perdre ara.



Durant la primera setmana vam posar el focus en la gestió de contingències provocades pel cessament de l'activitat comercial de molts anunciants, però la segona setmana ja estàvem enfocats en les recomanacions que permetessin la recuperació del negoci dels nostres clients.



El rol que han d'exercir les marques és determinant: el 62% dels consumidors consideren que no superarem aquesta crisi sense la seva ajuda, confien més en les companyies que en els governs.



Els professionals que treballem en comunicació sabem la transcendència que té la publicitat en tot això: és un generador de negoci, juga un paper crucial com a motor de l'economia. Sense anar més lluny, la publicitat garanteix l'existència i la sostenibilitat dels mitjans de comunicació, alguna cosa que moltes vegades la societat oblida, i que ni tan sols molts periodistes són conscients.



No m'afegiré a les frases ja dites que això ens farà millors, o que sortirem reforçats, això sempre és relatiu. Prefereixo pensar que simplement serà diferent, i que com més aviat acceptem aquesta nova realitat, abans dedicarem el temps que es necessita per reconstruir-la.