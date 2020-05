Comerç de proximitat, ara més que mai!

La pandèmia ens ha agafat a tots amb el peu canviat. El comerç i les petites empreses estàvem assajant i preparant una aposta per la modernització dels nostres establiments amb la voluntat d'adaptar-nos als nous models de consum i, sobretot, amb el propòsit de continuar oferint el millor servei i una experiència singular, tant pel que fa al producte com a l'atenció personalitzada, pròpia tradicionalment del comerç de proximitat.



Hem entès que cal adaptar-se al moment i, per això, estàvem endinsats en la planificació i desenvolupament de nous projectes que ens acompanyin en aquest procés de modernització i actualització. En aquest sentit, el replantejament de les fires que organitzem des de la UBIC n'és un dels eixos cabdals. Tot plegat acompanyat de la voluntat ferma d'implementar un sistema de projectes compartits entre els establiments de Manresa, com podria ser un futur servei de repartiment en el qual ja estem treballant.



Tot i que aquesta situació de crisi sanitària ha fet aturar la major part de l'activitat de les nostres empreses, la UBIC no s'ha aturat pas. La situació és complexa, però hem pres la determinació de lluitar per sortir com més aviat millor d'aquest estat d'alarma, deixant de banda lamentacions estèrils i, sobretot, amb la intenció de sortir-ne tots plegats, amb l'anhel de no deixar ningú pel camí.



En aquestes darreres setmanes hem mantingut un contacte constant i directe amb l'administració local per fer propostes de cara a la presa de mesures per pal·liar aquest cop tan intens i sobtat que han patit les nostres empreses. A més, han sorgit iniciatives com el repartiment de mascaretes de roba i de tipus pantalla per protegir i dotar de seguretat el comerç de tota la ciutat. També hem repartit mascaretes en algunes de les botigues essencials per lliurar-les als clients que no en tinguin i ho sol·licitin.



Hem desenvolupat també, amb la col·laboració de l'Ajuntament, el nou web Comerç Obert Manresa (www.comercobertmanresa.com), on es recull tota la informació relativa als establiments que actualment estan oferint servei als seus clients. Pretén ser una eina per a la ciutadania i, evidentment, estem treballant fermament en la preparació de la tornada, que serà lenta, però amb pas ferm.



Durant aquestes setmanes hem pogut detectar un augment significatiu pel que fa a les vendes on-line en el petit comerç. Aquesta situació ha permès que una part de la ciutadania vegi que pot comprar als seus comerços favorits de manera telemàtica i, fins i tot, que en pot obtenir millors condicions que si ho fa en grans plataformes de comerç digital. És evident que el comerç de proximitat no ha d'ambicionar competir amb els grans operadors de venda per Internet, però el servei que podem oferir nosaltres en aquest àmbit pot arribar a ser millor si el comparem amb els marketplaces de moda pel que fa al repartiment o l'atenció al client. Ara cal fidelitzar clients amb una bona oferta de productes i serveis.



El fet que aquesta crisi hagi arribat de manera sobtada confereix a la patacada que tots hem rebut un grau més intens. Per això, i en la línia del que sempre hem defensat –i actualment amb més sentit que mai–, mantenim una relació molt estreta amb les altres entitats i associacions del nostre sector, com són la Cambra Manresa, PIMEC, associacions empresarials, de comerços de barri, gremis com el d'Hostaleria i Turisme del Bages o el Gremi Artesà de Perruqueria i Estètica del Bages. Tots plegats demanem un paquet d'ajuts estratègics i indispensables per poder mirar el futur amb garanties. Confiem que properament podrem anunciar com es materialitzen. Fins i tot amb grups de voluntaris amb l'única meta de lluitar colze a colze per superar aquesta situació com més aviat millor i, sobretot, amb la intenció de sortir-ne reforçats.



Diuen alguns que l'escenari postcrisi Covid-19 serà diferent. Potser sí o potser no del tot. En tot cas, el comerç urbà té una llarga trajectòria i nosaltres creiem que, amb esforç, ens en sortirem. La globalització frenètica a la qual ens han abocat té també els peus de fang, com s'ha desmostrat. I no és bo dependre del subministrament extern. Per això cal potenciar de nou el producte km 0 i alhora innovar en les propostes experiencials que tenim a l'abast i que ja hem començat a treballar. Quan puguem reprendre l'activitat, ho hem de fer amb generositat entre nosaltres i mirada llarga i constructiva. Som-hi, doncs!