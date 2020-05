Els ingressos dels locals d'oci seran el 15% de l'habitual després de la desescalada

Els ingressos dels locals d'oci nocturn se situaran «com a màxim» en el 15% de l'habitual després de la desescalada de les mesures adoptades per combatre el coronavirus, davant el minvament en la capacitat econòmica dels clients, segons les previsions de la patronal Spain Nightlife en un comunicat.

El president del Cercle d'Empresaris d'Oci Nocturn i d'Espectacles de Madrid (Ceonm) i vicepresident de Spain Nightlife, Tito Pajares, es va mostrar preocupat perquè la capacitat econòmica dels clients haurà quedat «molt tocada» després de la crisi de la Covid-19, per la qual cosa va dibuixar un escenari «encara més dramàtic».

«L'ocupació en els nostres locals serà molt més baixa, començant pel 30% i sense tot just turistes, la ràtio de facturació per taula o client també serà molt més baixa, la qual cosa ens deixa que la facturació no serà tan sols del 30%, una cosa ja de per si mateix inassumible, sinó que serà com a màxim del 15% de la normal perquè els clients gastaran la meitat que abans», va explicar Pajares.

Per això, va remarcar la necessitat que es posin en marxa «ajudes reals» del Govern, amb mesures «a fons perdut» per assumir el lloguer dels locals, atès que la tresoreria dels empresaris de la nit està «cada vegada més tocada», ja que el 90% gestiona sales en règim de lloguer. «Vist aquest escenari, segurament alguns empresaris decidiran no reobrir els locals fins que no es recuperi el seu normal funcionament i, mentrestant, es mantindran en situació d'ERTO, tret que finalment el Govern no anunciï aviat ajudes reals», va explicar Pajares.

D'altra banda, Spain Nightlife va valorar de manera positiva i va qualificar com a «vital» l'anunci per part del Govern que s'està estudiant la possibilitat que els negocis que estiguessin aplicant les mesures de suspensió o reducció de jornada poden renunciar-hi «a poc a poc i amb flexibilitat, segons vagin desapareixent les raons vinculades per força major».

«L'anunci d'aquesta mesura, vital per afrontar amb una mica més de garanties el pla de desescalada anunciat dimarts passat pel president del Govern, Pedro Sánchez, suposa per al nostre sector un alleujament important. No obstant això, queden altres mesures d'ajuda pendents d'adoptar perquè aquesta per si sola en cap cas garanteix la supervivència de les empreses ni el manteniment dels llocs de treball», van explicar fonts de l'organització.

A més, la patronal, que dona feina a més de 350.000 treballadors, va insistir en la «imperiosa necessitat» que s'apliquin mesures econòmiques, fiscals i laborals «reals i suficients», ja que, en la seva opinió, les accions preses fins ara són «totalment insuficients».