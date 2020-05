La Generalitat destina 60 milions a un pla de xoc per donar suport a aturats, autònoms i microempreses

El Govern destina 59,29 milions d'euros a polítiques actives d'ocupació que beneficiaran directament 1.500 empreses i 4.300 persones, un "pla de xoc" per reactivar l'economia i donar suport als treballadors i empresaris afectats per la pandèmia de la covid-19. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, ha definit aquestes ajudes com "una primera fase del procés de desconfinament de les polítiques actives d'ocupació". El total es repartirà en sis línies dedicades a la planificació estratègica territorial, amb els ens locals com a destinataris; a la contractació d'aturats; al manteniment de l'ocupació i al suport a les microempreses, als autònoms, a les empreses de l'economia social i a les cooperatives.

El conseller ha definit aquest pla com "una primera fase del procés de desconfinament de les polítiques actives d'ocupació en la línia que sempre hem defensat des del Departament, posant les persones al centre de les nostres actuacions, especialment en aquesta època tan difícil que estem vivint".

El Homrani ha recordat que "ho fem en un escenari complex, en el que l'Estat ha retallat els fons de formació professional. Estem segurs que compliran la seva paraula i amb posterioritat la suspensió serà superada, però ara mateix té una gran afectació. Malgrat això, des del Govern continuem treballant i activem polítiques d'ocupació amb l'objectiu de mantenir llocs de treball i garantir els drets de les persones treballadores". I sobre els ajuts de l'Estat, ha reblat: "Encara cal que es concreti, però esperem que l'anunci dels 16.000 milions d'euros de l'Estat ens permeti generar més capacitat d'actuació, perquè hem de donar una resposta global. En aquest període de la crisi sanitària de la Covid-19, al Departament han entrat 45 milions d'euros i n'han sortit 215".

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies ha ressaltat els ajuts directes a ajuntaments i consells comarcals que inclou el pla de xoc, ja que "és clau treballar entorn de la capacitat territorial, amb arrelament i capil·laritat, sempre alineats amb agents del territori, perquè pensem que les mirades diverses són les que ens fan més forts". També ha destacat el suport al teixit de microempreses dins la transformació digital i a l'economia social, "que té una capacitat de resiliència molt important davant la crisi, com va demostra en els anys 2009, 2010 i 2011, i necessitem projectes singulars que demostrin rellevància estratègica".

Amb aquest pla, el Departament activa de manera urgent entre maig i juny sis línies de polítiques d'ocupació creades de manera específica –o reforçades, com és el cas de les mesures de suport a les persones treballadores autònomes- per donar resposta a l'escenari sociolaboral postcovid. Són les següents:

1 .Suport a la planificació estratègica territorial per a la reactivació socioeconòmica

Pressupost: 6,75 milions d'euros.

Destinataris: ens locals

Aquests ajuts directes a ajuntaments i consells comarcals volen contribuir a la recuperació, dinamització i creixement de l'activitat econòmica al territori de manera estratègica i planificada, així com a la creació de llocs de treball de qualitat.

Estan adreçats a ajuntaments de més de 50.000 habitants, per la seva capacitat econòmica i organitzativa per poder elaborar i executar els plans, així com a tots els consells comarcals per garantir que aquesta mesura arriba a tot el territori.

Es finança la contractació de personal tècnic per un període de 12 mesos per a la coordinació de l'elaboració del pla de reactivació socioeconòmica i l'impuls per a la seva posada en marxa i seguiment de la seva execució, en col·laboració amb els agents implicats. I també es finança el servei d'elaboració del pla mitjançant la contractació d'una persona experta (o la dedicació d'algú de la pròpia entitat assignat a aquesta tasca) o la contractació d'una consultoria arrelada al territori.

2. Suport a la contractació de persones aturades: línia extraordinària del programa 'Treball i formació'



Pressupost: 15 milions d'euros

Destinataris: contractació de 1.120 persones

Línia extraordinària i urgent del programa "Treball i formació" del SOC que té com a objectiu millorar l'ocupabilitat de persones la situació de les quals s'ha vist agreujada per les mesures preventives i de contenció derivades de la crisi de la Covid-19. Inclou una línia dirigida a persones inscrites com a demandants d'ocupació a partir del 16 de març de 2020, i una altra dirigida a persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts.

Ambdues línies estan destinades a les entitats locals perquè contractin 1.120 persones amb contractes de 9 mesos a jornada completa i accions de formació obligatòria dins de la jornada laboral.

3. Suport a les persones treballadores autònomes.



Potenciació de dos programes d'èxit:

Consolida't

Pressupost: 1,04 milions d'euros

Destinataris: 000 persones treballadores autònomes

El programa "Consolida't" subvenciona entitats, organitzacions d'autònoms, fundacions i col·legis professionals perquè a les persones treballadores per compte propi assessorament per millorar els seus models de negoci, enfortir-los i fer-los créixer. Les mesures que es contenen en el pla de xoc donaran més èmfasi a l'assessorament i l'adaptació a les sessions de formació, tant en mètode com en contingut. En l'actual situació provocada per la Covid-19 i l'Estat d'Alarma, les persones treballadores autònomes, necessiten més suport, i les entitats adjudicatàries hauran d'adaptar les sessions de formació, tant en mètode com en contingut. Es preveu l'assessorament a un miler de persones treballadores per compte propi.

Garantia juvenil

Pressupost: 12 milions d'euros

Destinataris: 200 persones joves

Programa per fomentar el treball autònom entre les persones joves d'entre 18 i 29 anys com a alternativa laboral. S'ha duplicat el pressupost destinat (12 milions d'euros) i també la previsió de persones destinatàries (2.200), que rebrien un ajut de fins a 10.000 euros per poder disposar d'una renda de subsistència durant la primera fase de posada en marxa de la seva activitat com persones treballadores autònomes.

4. Suport al manteniment dels llocs de treball.

Pressupost: 5 milions d'euros

Destinataris: 1.100 microempreses

Ajuts adreçats a microempreses o persones treballadores autònomes que tinguin contractades fins a deu persones treballadores i que hagin mantingut la plantilla, ja sigui perquè hagin efectuat un expedient de regulació temporal d'ocupació o hagin reduït la jornada laboral dels contractes de treball.

La mesura consisteix en un ajut del 50% del salari mínim interprofessional per a un màxim de tres persones treballadores i durant sis mesos, o la part proporcional equivalent en el cas de contractes a jornada parcial, sempre i quan aquestes microempreses i persones treballadores autònomes mantinguin el 100% de la plantilla que tenien en el moment anterior a l'estat d'alarma, i com a mínim, durant els 12 mesos següents al reinici de l'activitat.

5. Suport a microempreses, persones treballadores autònomes i empreses cooperatives i de l'economia social



Pressupost: 5,5 milions d'euros

Destinataris: 250 projectes

Mesures per a l'impuls de projectes de transformació digital i de nous models de negoci i activitat econòmica amb l'objectiu del manteniment de l'ocupació i la millora de l'ocupabilitat, així com afrontar millor els reptes sorgits de la nova realitat socioeconòmica, de manera que es reforci la viabilitat de les microempreses, les persones treballadores autònomes i les empreses cooperatives i de l'economia social.

Línia1. Mesures de suport a microempreses i persones treballadores autònomes que ocupin fins a 10 persones treballadores

Amb un pressupost de 2 milions d'euros, es financen projectes de transformació digital i de nous models de negoci i la seva formació associada, amb l'objectiu del manteniment de l'ocupació i la millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores en microempreses i per part de persones treballadores autònomes que ocupin fins a 10 persones treballadores i que s'han vist afectades per les mesures preventives i de contenció derivades de la crisi sanitària de la Covid-19.

El podran demanar entitats amb seu a Catalunya, amb vinculació sectorial i/o territorial, que acreditin que representen les microempreses i les persones treballadores autònomes dels sectors prioritzats a partir de convenis d'adhesió. Aquestes entitats es poden agrupar amb entitats de formació.

Línia 2. Mesures de suport a Projectes Singulars d'empreses cooperatives i de l'economia social

Mesures amb un pressupost de 3,5 milions d'euros per a donar suport als Projectes Singulars d'empreses cooperatives i de l'economia social per a la seva reactivació econòmica.

Es consideren projectes singulars d'alt impacte estratègic de l'economia social aquells nous projectes de creixement o d'intercooperació i/o fusió que demostrin una rellevància estratègica de dimensionament i posicionament en el mercat de l'economia social. La intercooperació ha d'estar promoguda com a mínim per dues empreses cooperatives que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb activitat econòmica.

6. Suport al finançament



Pressupost: 14 milions d'euros

Destinataris: 170 empreses socials i cooperatives

Línia complementària a les ja existents, creada en el marc de la crisi de la Covid-19, per oferir préstecs a empreses de l'economia social, cooperatives i tercer sector per finançar inversions, necessitats de circulant, bestretes de contractes amb el sector públic i capitalitzacions de les pròpies empreses. L'ICF estudia la viabilitat del projecte des del punt de vista financer, formalitza i gestiona el préstec. Les operacions aprovades a través d'aquesta línia comptaran amb l'assumpció del 80% del risc creditici de l'operació per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.



A més de les mesures d'aquest pla de xoc urgent, el Departament està treballant al Consell de Direcció del SOC altres convocatòries pròpies del servei d'ocupació i també agilitant línies de suport sociolaboral a col·lectius específics, com persones amb discapacitats i persones en situació de risc d'exclusió social s'obriran properament.

En les darreres setmanes, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies també ha posat en marxa dos ajuts extraordinaris per a persones treballadores afectades econòmicament per la crisi de la Covid-19 i l'Estat d'Alarma. En primer lloc, s'han destinat 7,5 milions d'euros a un ajut de fins a 2.000 euros per a persones treballadores autònomes, per al qual s'han rebut 8.505 sol·licituds i ja s'han resolt més del 90%. I en segon lloc, 20 milions d'euros per a un ajut d'urgència de 200 euros per a persones treballadores amb càrregues familiars que han vist reduïts dràsticament els seus ingressos (afectats per ERTO, autònoms, treballadors fixes discontinus o amb contractes temporals extingits i que encara no han cobrat la prestació d'atur o cessament). Des del 30 d'abril s'han rebut 70.980 sol·licituds, de les quals 15.415 ja han estat aprovades i es pagaran aquesta setmana.