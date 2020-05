Més de 809.700 treballadors han perdut la feina o estan en un ERTO i 240.000 encara no tenen l'atur reconegut

La crisi sanitària ha afectat més de 809.730 treballadors a Catalunya que o bé han perdut la feina o bé estan inclosos en un ERTO (Expedient de Regulació Temporal de l'Ocupació), segons estimacions del Govern a partir de les últimes dades d'afiliació a la Seguretat Social. En una roda de premsa, el secretari de Treball, Josep Ginesta, ha valorat l'increment històric de 50.763 aturats a l'abril i ha dit que confia a començar a aturar la destrucció d'ocupació al maig tot i les incerteses del desconfinament. Ginesta també ha explicat que aquest dilluns el servei estatal d'ocupació havia tramitat 433.804 sol·licituds per a cobrar l'atur, cosa que significa que encara no ha reconegut la prestació per a 244.000 treballadors catalans afectats per ERTO.

La dada és superior a la que va donar aquest dilluns el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, que va xifrar en 150.000 els afectats per ERTO que es poden quedar sense cobrar l'atur aquesta setmana.

Afegint-hi els treballadors fixos discontinus que no han estat inclosos en un expedient i les treballadores de la llar que no han pogut sol·licitar una ajuda especial fins a aquesta setmana, Ginesta ha dit que el Govern calcula que fins a 300.000 persones es poden quedar sense cobrar el subsidi per desocupació tot i que hi tenen dret aquesta setmana.

Per aquest motiu, el secretari de Treball ha reclamat al govern espanyol que "agilitzi al màxim" l'acceptació de prestacions i ha recordat que la major part de trucades que reben els tècnics del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) tenen a veure amb problemes relacionats amb la tramitació del subsidi per desocupació.

Increment històric a l'abril

L'increment del 12,17% de l'atur al mes d'abril és el més alt registrat en un mes en tota la història. En termes absoluts, no s'ha arribat a la xifra més elevada d'atur registrat que és la de febrer del 2013, quan hi havia 665.000 treballadors sense feina. A l'abril, els aturats eren 467.810 a Catalunya. Ginesta ha recordat que el quart mes de l'any acostuma a ser bo per l'ocupació i ha dit que no es registraven augments de l'atur en aquest període des dels anys més durs de la crisi financera.

De la mateixa manera, també ha dit que l'increment interanual del 22,59% és el segon augment més alt de la sèrie històrica. "És el segon mes que tenim un creixement interanual de la taxa d'atur", ha lamentat.

La taxa de desocupació ha crescut més en els homes (15,7%) que en les dones (9,4%) durant aquest mes d'abril, una tendència que es repeteix cada vegada que hi ha un fort impacte en el mercat de treball, ha dit Ginesta.

Els sectors d'activitats més importants a Catalunya han experimentat crescudes de l'atur de més de dos dígits en comparació amb el març. El que més ha pujat en percentatge és el de la construcció amb un increment del 19,9%, seguit del sector serveis amb un 12,7% i la indústria amb un 10,8% d'increment. Per territoris, Girona ha sigut el més castigat amb un increment del 16,2% mensual i un 29,1% interanual, reflectint la importància del turisme a la demarcació.

Tenint en compte les dades d'afiliació a la Seguretat Social del febrer, Treball calcula que 72.956 persones registrades a l'atur han perdut la feina al llarg de la crisi sanitària o tenien un contracte temporal que no s'ha renovat. El Govern també estima que en els primers quatre mesos de l'any s'han firmat 276.615 contractes de feina menys que l'any anterior.



Inici de recuperació al maig

Tot i les "incerteses" al voltant de quan serà cada fase de desconfinament, la conselleria preveu que l'ocupació temporal es recuperi parcialment durant el mes de maig. Tot i això, Ginesta apunta que els llocs de treball, sobretot els vinculats al turisme, que no s'han generat en els últims mesos "és molt difícil" que es reactivin el mes que ve. "En el mes de maig aturarem l'efecte conjuntural però la (recuperació) estructural no començarem a tenir-a fins al mes de juny", ha dit.

Afectats per ERTO

Ginesta ha insistit a assegurar que les dades d'atur registrat no mostren" l'impacte extraordinari" que està tenint la crisi sanitària sobre el mercat de treball català, ja que, per exemple, no inclouen els centenars de milers d'afectats per un Expedient de Regulació Temporal de l'Ocupació (ERTO).

En aquest sentit, ha assegurat que les últimes dades d'afiliació mostren que les persones amb la feina total o parcialment suspesa perquè estan inclosos en un expedient temporal a Catalunya és de 687.000, una xifra inferior als prop de 705.000 inclosos que mostra el balanç que el Govern actualitza cada dia. "Els expedients es negocien i s'acorden però després hi pot haver una variació de persones afectades i a mesura que es reactivin les activitats els treballadors poden desafectar-se", ha dit.