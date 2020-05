Les perruqueries catalanes reclamen una baixada de l'IVA al 10%

Els representants a Catalunya de l'Aliança per a la Baixada de l'IVA a les perruqueries han reclamat una reducció d'aquest impost del 21% al 10% per "dinamitzar i reactivar" l'activitat. Aquesta mesura suposaria una injecció de capital 81 milions d'euros per a un sector que estima pèrdues en la facturació de fins a 230 milions d'euros el 2020 a Catalunya. L'associació ha manifestat "la preocupació d'un sector assolat per vuit anys d'un IVA desproporcionat" i ha assegurat que l'obertura dels establiments sense les mesures jurídiques, laborals i sanitàries adients aboca al "col·lapse" a "milers" de salons de perruqueria.

L'associació ha reclamat mesures "de dinamització i recuperació" a través de les baixades de l'IVA, com s'ha fet en els mitjans de comunicació digital. L'Aliança per a la Baixada de l'IVA a les Perruqueries ha reclamat "l'atenció necessària per al sector" i n'ha reivindicat la importància tant en l'àmbit higiènic com de "reforç de l'ànim".

A més, ha recordat que el sector es va reconèixer com a essencial en el decret de l'estat d'alarma i, com a conseqüència, ha reclamat comptar amb l'IVA corresponent.

"Sense l'aprovació dels ERTO flexibles i sense resoldre el problema dels lloguers, ni la injecció de liquiditat per part dels bancs i els crèdits ICO, l'obertura dels establiments suposa una amenaça que pot provocar la ruïna del sector", ha criticat l'associació en un comunicat.

De fet, segons un estudi promogut per l'Aliança d'Empresaris de Perruqueria d'Espanya, la crisi del coronavirus pot provocar la desaparició de 1.900 perruqueries a Catalunya, el 46% dels establiments actuals. El 92% de les perruqueries són microempreses, amb entre un i cinc treballadors.