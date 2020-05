Empreses que vetllen pels actius més importants, les persones

Avui més que mai cobra significat la idea que les empreses i la seva aportació a la societat són el resultat del treball, la creativitat, el talent i la motivació de cadascuna de les persones que les componen.

En aquesta radiografia, conceptes com transparència, ètica, formació, protecció dels drets humans, sostenibilitat, inclusió social, investigació i igualtat han anat guanyant molts llocs en les escales de valor de les companyies, fins al punt d'encapçalar la llista de prioritats. Així, la immensa majoria de les empreses són ja molt conscients que apostar de manera rotunda, clara i decidida per la responsabilitat social corporativa (RSC), lluny d'impedir el creixement, suposa una oportunitat única per impulsar un negoci de manera sostenible.

Una de les companyies de referència en aquest terreny és Banco Santander, que dedica constants esforços per contribuir al progrés i millora de la societat.

En el context de crisi sanitària en el qual ens trobem, la companyia treballa des del primer moment per ajudar a pal·liar els efectes negatius de la pandèmia i el primer que ha fet és enfocar part dels seus esforços en la societat i en els seus propis empleats.

Mesures, totes, alineades amb la seva política de banca responsable i que defineixen tota una filosofia d'entendre el negoci, posant en el centre les persones.

Des de l'inici de la pandèmia del coronavirus, dues de les prioritats de grup Santander han sigut treballar amb gran rapidesa per protegir la salut dels seus 200.000 empleats de tot el món i contribuir a la lluita contra la Covid-19 per ajudar les autoritats a través de la compra i donació de material sanitari de primera necessitat, col·laborant en projectes d'investigació ja en marxa i desenvolupant iniciatives per recolzar els col·lectius més vulnerables.

Per protegir la salut dels seus empleats, algunes mesures han sigut crucials. El teletreball i la inversió realitzada en tecnologia i innovació està permetent que 100.000 empleats de tot el grup estiguin treballant en remot.

A les oficines de l'entitat, s'han establert horaris d'atenció especials, tancaments selectius, torns o mesures de protecció addicionals, com ara l'ús de guants, gels alcohòlics, instal·lació de separadors plàstics, etc.

A les seves seus corporatives, per a aquells professionals que continuen exercint la seva funció des dels edificis corporatius de l'entitat (sobretot personal crític per a la continuïtat de les operacions del grup), s'han reforçat les mesures de distanciament social, s'han habilitat ubicacions alternatives, s'han segregat equips, s'ha reforçat la neteja i s'ha reduït al mínim el nombre de persones als centres de treball.

Per ajudar les autoritats en la lluita contra la pandèmia, Santander va habilitar un fons solidari, 'Juntos', que ja supera els 25 milions d'euros per a la compra d'equipament mèdic, roba de protecció i altres equips que són necessaris per tractar els pacients infectats pel virus, així com per a la col·laboració amb diferents institucions en projectes d'investigació i d'ajuda als col·lectius més vulnerables.

D'altra banda, per recolzar la comunitat universitària durant el període de mobilitat limitada a causa del coronavirus, Santander, a través de Santander Universidades, ha llançat les beques 'online' #YoMeQuedoEnCasa per a més de 20.000 joves i professionals universitaris, un programa per al desenvolupament d'aquelles competències digitals, idiomes i habilitats que millorin la seva ocupabilitat futura.

En aquest sentit, l'entitat també ha mobilitzat més de 40 milions d'euros del seu mecenatge en educació per recolzar projectes de col·laboració liderats principalment per les universitats que facin front als desafiaments sanitaris i educatius sorgits per la crisi de la Covid-19.