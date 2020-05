Tous preveu obrir el 50% de les botigues al juny amb noves mesures per garantir la seguretat dels clients

Tous preveu obrir el 50% de les botigues al juny, sempre que es mantingui l'evolució actual de la pandèmia. La marca de joiera ja ha obert 53 botigues en sis països i preveu obrir 116 més en set mercats la setmana que ve. De cara la reobertura, l'empresa ha creat una Comissió de Seguretat i Salut Laboral per avaluar els protocols i proposar processos per garantir la salut dels empleats i els clients. L'empresa posarà a disposició dels clients guants, mascaretes i gel desinfectant, així com equips de protecció individual per als equips de venda. A més, la companyia ha desenvolupat elements de seguretat als tallers i ha creat uns provadors d'arracades impreses en 3D que permetran al client provar-se les peces sense tocar-les directament.

En els taulells de les botigues, l'empresa col·locarà mampares de protecció de metacrilat. Abans de sortir del taller, totes les peces es desinfectaran amb una solució hidroalcohòlica, un procés que es repetirà abans i després de cada manipulació a les botigues per part d'un client. Els empleats hauran de prendre's diàriament la temperatura, mantenir les distàncies de seguretat i controlar l'aforament.