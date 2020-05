L'Ajuntament de Solsona preveu un dèficit aproximat de 400.000 euros el 2020

L'Ajuntament de Solsona calcula que podria tancar el 2020 amb un dèficit de 400.000 euros. Així ho va avançar l'alcalde, David Rodríguez, a l'ACN. En espera de com evolucionen els esdeveniments, el consistori ha optat per deixar congelades inversions previstes per a aquest any, com era el nou tanatori. En el ple que se celebrarà avui de forma telemàtica, l'Ajuntament preveu aprovar una primera modificació de crèdit per implementar mesures al municipi amb l'objectiu d'ajudar comerços i empreses. Rodríguez, però, remarca que no serà l'única iniciativa.

L'Ajuntament de Solsona té un pressupost d'uns 9 milions d'euros. «Calculem que el dèficit que ens quedarà serà d'uns 400.000 euros, uns diners amb els quals nosaltres fem filigranes», diu l'alcalde, David Rodríguez, tot subratllant que «serà difícil poder tancar l'any amb uns números decents».

Avui la corporació celebrarà el seu primer ple municipal des de l'inici de l'estat d'alarma i, per primer cop a la història, serà telemàtic. En l'ordre del dia, avança el batlle, hi haurà una primera modificació de crèdit per afrontar les conseqüències de la pandèmia. «Plantejarem crèdits i ajuts per a comerços i empreses, amb les possibilitats que té l'Ajuntament», diu, i afegeix que «no els salvarem, però entre les ajudes de la Generalitat, l'Estat, i la nostra, potser podem fer alguna cosa per millorar la situació».

Rodríguez explica que inicialment es plantejaven engegar tan sols una línia de microcrèdits, en espera de veure en què es materialitzen les ajudes de la Generalitat i de l'Estat, «però hem canviat de criteri». El contacte amb l'empresariat els ha fet veure que això encara «pot generar-los més angoixa» i que «els diners els necessiten ara». D'aquí que es vulgui destinar part d'aquesta primera partida als ajuts per a les empreses. «Volem que vegin que no tot són cops durs, donar una petita ajuda per alleugerir», diu.

En paral·lel, l'Ajuntament també vol aprovar en el ple la supressió de la taxa de tot l'any per tenir terrassa als establiments de restauració. Això suposaria per a les arques públiques ingressar 25.000 euros menys.



Inversions aturades

L'alcalde ho té clar: si cal destinar diners a ajuts, caldrà estalviar-ne per un altre cantó. De moment, les inversions previstes al pressupost estan pausades en espera de com evoluciona la crisi. Una d'elles és el nou tanatori municipal, una obra que feia molts anys que estava pendent i que aquest 2020 havia de començar a veure la llum. Al ple de març, que es va suspendre, es preveia aprovar una primera partida per a l'obra. De moment, en l'ordre del ple d'aquesta setmana ja no hi ha aquest punt. «Creiem que es pot esperar a veure com va tot plegat i més encara tenint en compte que les subvencions que ens havien d'ajudar a pagar l'obra estaven previstes per a l'any vinent», explica.

Segons Rodríguez, caldrà estrènyer el cinturó. Recorda que una de les fonts d'ingressos més importants per als ajuntaments, la participació en els tributs de l'Estat, pot caure fins al 15%. «Això són 300.000 euros per a nosaltres», remarca.

A més, recorda que enguany, després de molt de temps, els consistoris tornaven a disposar de la línia d'ajuts de la Generalitat per a inversions, «però ara no sabem què passarà».