CCOO denuncia pressions als treballadors de les escoles Vedruna perquè donin un 10% del seu sou

Les escoles Vedruna, amb presència a Manresa, Berga, Cardona, Puigcerdà i Artés, entre d'altres poblacions, pressionen les seves treballadores i treballadors perquè donin un 10% del seu sou, segons denuncia CCOO. A través d'un comunicat, el sindicat alerta que la Fundació Vedruna Catalunya demana al personal de més d'una trentena dels seus centres escolars concertats que facin efectiva una donació "voluntària" mensual que equivaldria al 10% del seu salari net fins que no es restableixi la normalitat a les escoles. "Així ho va exposar la Directora General als diferents claustres telemàtics que van tenir lloc aquesta setmana, sota l'amenaça d'haver de fer acomiadaments i d'aplicar un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) que s'afegiria al que ja ha aplicat al personal no docent", afirmen des de Comissions.

A parer del sindicat, "questa proposta, que afecta els drets laborals del personal, està feta sense cap consulta amb els comitès i delegades justament en aquest moment d'augment de la dedicació per la sobrecàrrega que comporta el treball online i el contacte amb alumnes i famílies". En qualsevol cas, afegeix CCOO, "els responsables d'una mala gestió dels recursos econòmics i de la manca de finançament no poden fer recaure les conseqüències en les persones treballadores".

L'organització considera aquesta proposta del tot inadmissible i recorda que "la Fundació Vedruna rep per part de l'Administració, a través del concert educatiu, una partida econòmica pel pagament dels salaris de la major part de les persones treballadores. Així doncs, aquesta donació no suposaria cap estalvi a la Fundació i fa recaure l'esforç econòmic en la part més feble".

Tot i que CCOO és conscient de "l'infrafinançament que afecta algunes escoles i que ara per ara és més evident que mai", considera aquesta petició "un xantatge inacceptable". Els indicat demana a l'administració pública que "intervingui per aturar aquest abús sobre un personal finançat amb diner públic i que compleix més que mai les directrius de mantenir l'educació en marxa en una situació tan difícil de crisi per coronavirus".

De no fer marxa enrere, CCOO anuncia que estudiaran emprendre, d'acord amb les persones afectades, les mesures legals que considerin pertinents.