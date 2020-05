Brussel·les prohibeix que les empreses nacionalitzades reparteixin dividends

La Comissió Europea ha aprovat la modificació de les regles sobre ajudes públiques que permetrà als governs entrar en el capital d'empreses afectades per la pandèmia, però aquestes compa-nyies tindran prohibit repartir dividends als accionistes fins que l'Estat se n'hagi desvinculat completament.

Brussel·les fa setmanes que intenta aprovar aquesta excepció en la legislació comunitària sobre ajudes públiques, però les consultes que ha desenvolupat amb els Estats membres els últims mesos n'ha retardat l'adopció formal.

Finalment, la normativa inclourà una sèrie de salvaguardes per «evitar distorsions de la competència en el mercat únic». A més, obre la porta al fet que els països afegeixin altres condicions «per afavorir la transformació verda o digital de les seves economies o evitar l'evasió fiscal».

En matèria de governança, prohibirà a les companyies nacionalitzades repartir dividends o aprovar recompres d'accions fins que l'Estat se n'hagi desvinculat completament.

En la mateixa línia, existirà una «limitació estricta» de la remuneració dels directius fins que s'hagi amortitzat el 75% de la inversió estatal. Així, per exemple, quedaran prohibides les primes. A més, les recapitalitzacions només tindran lloc si «no hi ha disponible una altra solució adequada» i els governs només podran intervenir «per evitar el sofriment social o fallades de mercat per una pèrdua massiva d'ocupació, la sortida d'una companyia innovadora o sistèmica o el risc de disrupció d'un servei essencial».

L'ajuda ha de limitar-se a garantir la viabilitat de l'empresa i «no ha d'anar més enllà del necessari per restaurar l'estructura de capital que tenia el beneficiari abans del brot de coronavirus». En la mateixa línia, l'Estat ha de ser «suficient remunerat» pels riscos assumits en la recapitalització i el mecanisme per garantir-lo ha «d'incentivar» l'empresa o els seus propietaris a adquirir les accions que prèviament havia comprat el govern.

A més, les companyies que siguin recapitalitzades i els governs han d'establir una «estratègia de sortida», en particular en el cas de gran societats. Si la sortida de l'Estat està en dubte sis anys després de la nacionalització en el cas d'empreses cotitzades i fins a set per a la resta, haurà de traslladar-se a la Comissió Europea un pla de reestructuració.



Altres societats

D'altra banda, les empreses recapitalitzades no podran utilitzar l'ajuda estatal per donar suport a l'activitat econòmica d'altres societats associades que estiguin en dificultats ja abans del 31 de desembre del 2019.

Les excepcions que Brussel·les ha anat aprovat a les normes d'ajudes públiques europees estaran vigents fins al desembre del 2020, però les corresponents a recapitalitzacions d'empreses gaudiran d'un període superior, fins al juny del 2021.